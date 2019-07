Noves il·lusions per a una empresa que fa productes «com a casa»

L'Aranyonet és una de les empreses que participen per primera vegada al catàleg. És una empresa familiar que es dedica a elaborar conserves vegetals, principalment fruites, tant silvestres com de conreu. Es caracteritzen per seguir un procés tradicional i per no utilitzar additius. El seu producte estrella és la melmelada, i també elaboren allioli de codony, codonyat i vinagres aromatitzats, entre d'altres.

L'empresa va ser fundada el 1990 per Ramon Casals i Susana Rotllan, i ambdós encara treballen cada dia a l'empresa. Creuen que aparèixer en el catàleg els aportarà visibilitat, ja que són una empresa antiga però que no ha perdut mai l'«essència», segons Casals. «Volem que la gent conegui un producte elaborat com a casa i molt més saludable que el que es pot trobar a qualsevol botiga convencional, ja que no l'alterem», explica. És per aquest motiu que es mostren il·lusionats per obrir-se a nous públics.