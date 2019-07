arxiu particular

Carla Cortès fa de Sophie a «Mamma Mia!» arxiu particular

Carla Cortès és la Sophie al musical de Mamma Mia!. Té 21 anys i compagina la feina d'actriu amb la carrera de psicologia.



Com es va introduir al món del teatre?

Vaig començar a primària fent teatre convencional, tot i que ho vaig deixar uns anys per un atac de vergonya. No em vaig resistir a no tornar-hi i vaig apuntar-me al musical.

Que li ha aportat?

He guanyat confiança. Abans del musical mai havia cantat en públic. De fet, la primera vegada que vaig cantar en públic a algú que no fossin els meus pares va ser en un assaig.

Li ha costat molt adaptar-se al musical?

No gaire. L'aspecte que més problemes m'ha aportat és el fet de cantar. He fet gimnàstica rítmica i artística durant molts anys, i ballar no ha estat cap gran problema.

I al grup?

De fet, ens ajudem entre tots, és una pinya. El que més coneix un àmbit, ajuda els que menys dominen.