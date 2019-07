«He millorat, però em falta nivell de cant»

Té 21 anys i ha passat més de mitja vida sobre l'escenari. No obstant això, en Harry de Mamma Mia! creu que encara n'ha d'aprendre molt.



Quan li va sorgir la vena artística?

Vaig començar a fer teatre als 6 anys. Vaig fer un paper petit en els Pastorets.

És de musicals o de teatre convencional?

He fet més teatre convencional que musical. No sabria per quin decantar-me, ja que en un et centres més en el teatre, que m'apassiona, i en l'altre fas cant i ball, i sempre n'he volgut aprendre.

Com porta el fet de ballar i cantar?

Em falta molt per tenir un cert nivell en cant, tot i que he millorat. No sé si algun dia arribaré a tenir un bon nivell de ball, sempre em costarà. Sempre he sigut algú sense oïda musical, no tinc bona psicomotricitat ni bon ritme, cada any, sobretot al principi, és tot un repte. Vaig aprenent una mica de tècnica cada any.