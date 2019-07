Els municipis del parc Cadí-Moixeró estudien els efectes del canvi econòmic i climàtic

Els municipis berguedans i alt-urgellencs del Parc Natural del Cadí-Moixeró debatran sobre els efectes del canvi econòmic i el canvi climàtic sobre la cultura, l'economia i el paisatge. El projecte, anomenat Betula, obre espais participatius per a tècnics, grups locals, agricultors, actors culturals i representants de l'administració pública local i autonòmica.

L'objectiu final és recollir i començar a fer petites actuacions que, des dels àmbits associatiu, empresarial i administratiu, permetin pal·liar i adaptar-se als canvis identificats com a prioritaris. Per fer-ho, es faran diferents tallers de diagnosi dels canvis, de fotografies antigues i de mapatge participatiu per identificar i localitzar els canvis que hi ha hagut, que es complementaran amb xerrades d'experts.

El projecte ha de culminar en l'inici de la implementació d'actuacions que, assumibles des del teixit local, facin front a efectes indesitjables d'aquest canvi, o en potenciïn efectes valorats com a positius des dels pobles.

El pròxim 17 de juliol tindrà lloc un debat que es traslladarà a Gósol. A les 6 al centre cívic El Garatge hi ha prevista una xerrada sobre com influeix i com pot afectar el canvi global a la cultura, economia i funcions de l'entorn als pobles de muntanya.

L'acte serà a càrrec de Jordi Puig, doctor en Ciències Ambientals i membre de l'Espigall. Seguidament tindrà lloc un taller en el qual s'analitzaran els canvis en el paisatge dels pobles i l'entorn de Saldes, Alàs i Cerc, entre d'altres.