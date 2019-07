La riera de Merlès es desmassifica des de la regulació però «encara hi ha molt per fer»

La riera de Merlès comença a notar els canvis de l'ordenança que regula l'espai. S'ha reduït el nombre de visitants i l'espai ha fet un salt qualitatiu. Tanmateix, «encara hi ha molt per fer, l'espai segueix massificat, l'ideal seria que es reduís un 40 % la gent que hi va», comenta l'exalcalde de Borredà, qui va deixar el càrrec el juny després de 28 anys al capdavant del consistori local, Joan Roma.

Fent balanç, l'exalcalde de Bor-redà considera que «l'objectiu fixat per les 8 localitats implicades en la creació de l'ordenança s'ha complert parcialment». «L'ordenança ha servit per conscienciar la població. A més, ens ha permès establir una base legal per permetre l'actuació dels cossos de seguretat. Ara hi ha límits», explica Roma. Per la seva banda, l'actual alcalde de Borredà, Jesús Solanelles, explica que «volen continuar el camí que s'ha traçat per aconseguir mantenir la situació i, si es pot, millorar-la».

Durant l'any passat, els Agents Rurals i Mossos d'Esquadra van denunciar «unes quantes dotzenes» d'incompliments de la normativa vigent», explica Roma. «Amb la nova normativa es permet una garantia del respecte de l'espai i que els visitants en gaudeixin i respectin les activitats econòmiques que es realitzen a la zona», segons explica el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.

La intenció dels 8 municipis era fer una campanya de sensibilització conjunta per evitar perjudicar l'espai de la riera. La preocupació per part dels ajuntaments va sorgir durant els anys de la crisi econòmica, a partir del 2008, ja que hi va haver un increment en la demanda de l'espai. «Molta gent, en comptes de pagar piscines, decidien optaven per la riera, ja que és un espai gratuït». Per contra, solament una quarta part de la zona estava delimitada com a protegida, concretament 10 quilòmetres.

La massificació afectava l'entorn de la riera, i «l'activitat antròpica perjudicava la fauna i la flora a les riberes». Fruit de les preocupacions que això causava, els 8 consistoris més propers van proposar la idea d'elaborar una ordenança conjunta que regulés l'espai de la riera de Merlès totalment i no únicament per termes municipals o en una part. Es volien establir els límits del «que està bé i del que no, i alhora informar dels drets i deures dels visitants», segons Roma.

Algunes de les restriccions ja es poden veure a l'espai més afectat per la massificació: les Llosses. Anteriorment, hi havia arribat a haver més de 3.000 visitants diaris. Des de l'aplicació de l'ordenança hi ha control amb un vigilant que a l'estiu i no permet entrar als turistes amb cotxe. Addicionalment, altres municipis han posat roques en espais que s'havien convertit en aparcament no autoritzats de vehicles. Així s'han aconseguit alliberar més de 150 places.

Quan l'ordenança va entrar en vigor l'any 2018, es pretenia «sensibilitzar la població respecte del medi ambient i per situacions de seguretat per la massificació», afirma Roma.

Per la seva banda, Josep Lara destaca que també «es volia posar ordre i evitar risc d'incendi».