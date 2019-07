Unió de Pagesos qualifica d'arbitrària la prohibició de segar durant el pic de calor

Unió de Pagesos considera que l'activació de la prohibició de sega que va decretar el departament d'Interior de la Generalitat pel risc d'incendi va ser «arbitrària» i «lamenta que l'Executiu l'adoptés sense el consens del sector agrari, un gest que menysprea els professionals agraris», segons un comunicat d'Unió de Pagesos.

El coordinador de l'entitat al Berguedà, Toni Bascompte, considera que «va ser una mesura molt estricta», ja que va aplicar-se a tot Catalunya perquè hi havia zones en màxim risc d'alerta. La mesura va «ajornar la recollida als camps en dates clau pot comportar grans pèrdues per al sector cerealístic», segons Bascompte.

A més, Bascompte considera que «al Berguedà no es va aplicar el nivell d'activació 3 del pla Alfa, pel que la restricció va ser excessiva i generalitzada, ja que ni tan sols el nivell 3 d'activació del pla és tan restrictiu». Els pagesos es queixen que, tot i que el pla Alfa 3 no es va activar al berguedà, no van poder segar.

Bascompte creu que «s'hauria d'haver parat una estona la sega, però no s'hauria d'haver prohibit». Per la seva banda, el departament d'Agricultura justifica que la prohibició va ser una mesura establerta a tot el territori amb la intenció d'evitar córrer qualsevol risc, ja que 144 municipis de 15 comarques del pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre tenien un alt risc d'incendi i tenien un nivell d'activació 3 del Pla Alfa.



Les restriccions

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi. Cada dia es confecciona un mapa segons les condicions meteorològiques.

A Berga, durant els dies de la prohibició, es va establir el nivell d'activació 2. Durant el nivell d'activació 2, és recomanable per a les embaladores i segadores portar 4 elements d'extinció amb base d'aigua. Addicionalment, s'estableix la prohibició de l'ús de picadores de palla entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.

En nivell d'activació 3, les embaladores i segadores han d'estar equipades obligatòriament amb els elements d'extinció sobre base d'aigua i està prohibit l'ús de picadores de palla. A més, durant la sega els agricultors tenen l'obligació de comunicar la seva posició a la Sala Central del Cos d'Agents Rurals.

A causa del risc d'incendi, el departament d'Interior va elaborar el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). És aquest pla la Generalitat el que va decretar va ser la prohibició de segar a tot Catalunya durant48 hores, els dies 28 i 29 de juny. Per tant, va anul·lar les condicions de sega que imposa el Pla Alfa.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar el mateix dia 28 que s'aixecaria la prohibició de sega aquella mateixa nit. No obstant això, entre les 11 del matí i les 9 del vespre del dia 29 es va mantenir la prohibició d'ús en les tasques agrícoles de qualsevol tipus de màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal mentre es mantingués l'activació de l'INFOCAT o bé fins que es dictés una nova resolució per tal de deixar sense efecte el pla. El resultat van ser 48 hores de restriccions de sega.

Buch va justificar que «no hi ha cap voluntat de perjudicar ningú, sinó que hem d'entendre que estem en una situació molt crítica a Catalunya». Tanmateix, segons Bascompte, la Generalitat hauria d'haver facilitat la sega en algunes zones perquè, «com més ràpid se segui, menys combustible per a incendis».