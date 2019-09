El Berguedà lluita contra l'estigma en salut mental al sector empresarial

Aconseguir que les persones amb problemes de salut mental capacitades per treballar puguin tenir feina i trencar amb els prejudicis dins de l'àmbit empresarial sobre el món de la salut mental, són els principals objectius de les sessions formatives dirigides als empresaris del Berguedà impulsades des de la Comissió de Salut Mental de la comarca. La iniciativa, batejada «Empreses berguedanes, empreses sanes», vol donar continuïtat al curs dirigit a professionals del sector de la comunicació per la lluita contra l'estigma en salut mental.

Gràcies a una línia de subvencions d'Obertament, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb la implicació d'entitats i diversos col·lectius relacionats amb l'àmbit de la salut mental, ha programat tres jornades consecutives que tindran lloc aquesta tardor amb una voluntat clara de traslladar un missatge als empresaris, «per canviar la seva visió sobre els problemes de salut mental». Així ho ha explicat Sara Vila, la tècnica d'orientació professional de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que recorda que des de la Comissió de Salut Mental del Berguedà, formada per agents i entitats implicades en la lluita contra l'estigma, es va decidir confeccionar formacions especials dirigides a dos sectors que es consideren clau per aconseguir trencar amb els prejudicis de la societat pel que fa a la salut mental, com són el dels mitjans de comunicació –per la seva tasca de difusió– i els empresaris, per facilitar la inserció laboral de les persones amb alguna afectació.

Tres sessions

El curs dirigit als periodistes ja està en marxa des del febrer, i durant tot l'any s'han programat sessions mensuals amb una assistència elevada i uns resultats, a priori, d'èxit, segons els responsables de la iniciativa. Ara, aquesta tardor, s'han programat les tres sessions dirigides a l'empresariat. La primera serà el proper dimecres 18 de setembre de 9 a 2/4 de 2. Es parlarà de la responsabilitat social a les empreses, amb la presència de Josep Maria Canyelles, de l'empresa Respon.cat, i amb la participació de Joan Maria Sala, de Delícies del Berguedà, l'empresa instal·lada a Cercs que elabora iogurts de proximitat i treballa amb joves que pateixen patologia dual, per afavorir la seva entrada al mercat de treball.

En la segona trobada, els responsables de l'associació Afaus, de Guadalajara, explicaran la seva experiència amb l'hotel Infante, que té contractades persones que han patit patologies relacionades amb la salut mental. Serà el dijous 26 de setembre d'1 a 4 de la tarda, «amb la voluntat d'arribar a com més persones millor, en un horari que pretén afavorir els que regenten negocis o empreses», destaca Vila.

La cooperativa agrogastronòmica social Sambucus, de Manlleu, serà la protagonista de la tercera de les sessions, el 17 d'octubre, també d'1 a 4. Es tracta d'una empresa de càtering que gestiona el producte en tots els punts de la cadena i que crea oportunitats professionals a persones amb risc d'exclusió, com és el cas de les que pateixen malalties de salut mental.

Amb aquestes formacions, Vila espera que es promogui una nova visió entre els empresaris respecte a l'àmbit de la salut mental, i es busca la seva conscienciació a l'hora de contractar personal i també de vetllar per generar un entorn laboral saludable a les seves empreses. Les inscripcions per participar-hi, de manera gratuïta, encara estan obertes a través del portal web de la delegació berguedana de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Al projecte, que capitaneja l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, s'hi han implicat el Consell Comarcal, Incorpora La Caixa, ASFAM del Berguedà, la fundació Grup Horitzó del Berguedà i Activament.