Els pobles del Cadí Moixeró proposen actuacions per fer front als canvis socials

Proposar i iniciar actuacions que des de l'àmbit associatiu, empresarial i administratiu permetin pal·liar els canvis que estan patint els pobles de la zona del Cadí Moixeró i pal·liar-los, és el que han començat a fer els veïns de Bagà, Castellar de n'Hug, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Saldes, Vallcebre i Gósol, en el cas del Berguedà.

Ho fan en el marc del projecte Betula, que promouen l'Ajuntament de Saldes i la cooperativa Arada, amb el suport del Parc Natural Cadí-Moixeró i els ajuntaments de Bagà i Guardiola de Berguedà, amb el finançament de la Fundació La Caixa, la Diputació de Barcelona i el suport dels ajuntaments.

Tal com ha explicat a Berguedà Setmanal Josep Pujantell, un dels tècnics de la cooperativa Arada que coordinen el projecte, es tracta d'una segona fase de la iniciativa que ja fa un temps que camina, després d'haver treballat durant els darrers mesos en el procés d'identificació dels principals canvis que estan patint o que ja s'han consolidat als municipis que en formen part. A banda dels pobles esmentats de l'alt Berguedà, també s'han inclòs al projecte nuclis de l'Alt Urgell.



Fases del projecte

En la primera fase s'han identificat noves situacions socials d'aquests municipis provocades per aspectes econòmics, culturals o paisatgístics que han comportat, per exemple, la pèrdua de població, la desaparició de serveis o la reconversió de la indústria en noves activitats empresarials, principalment del sector terciari. A banda, també s'han realitzat tallers de fotografies antigues i actuals amb l'objectiu d'identificar canvis a nivell paisatgístic i localitzar-los en l'espai i en el temps.

La setmana passada va tenir lloc un taller a Saldes amb la voluntat de posar al damunt de la taula les primeres propostes d'actuació després del procés d'identificació. Una segona edició d'aquest taller serà a Guardiola de Berguedà, el proper 21 de setembre. S'iniciarà a les 4 de la tarda amb una xerrada debat a càrrec de Martina Marcet, ramadera i experta en economia social i solidària, per parlar de propostes de futur dels pobles de muntanya. La sessió continuarà amb el taller participatiu per parlar dels canvis que han patit els pobles del Cadí Moixeró en les darreres dècades. És d'aquí, segons Pujantell, d'on han de sorgir «actuacions que siguin assumibles des del teixit local i que facin front a efectes indesitjables dels canvis o en potenciïn efectes valorats com a positius des dels pobles».