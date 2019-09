La Policia Local de Berga s'adhereix a la campanya «Escuts solidaris»

La Policia Local de Berga s'ha sumat a la campanya impulsada pels cossos de seguretat municipal d'arreu de Catalunya per fer realitat el projecte de construcció del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, el centre d'oncologia infantil més gran d'Europa. La iniciativa, titulada «Escuts solidaris», consisteix a regalar escuts personalitzats de la Policia Local a canvi d'un donatiu econòmic per recaptar fons i contribuir al finançament d'aquest centre mèdic especialitzat en la investigació, l'atenció i la cura dels infants afectats per la malaltia del càncer.

La campanya va néixer arran de la participació dels caps de les policies locals de Caldes de Malavella, Sant Celoni i Hostalric en un calendari solidari sobre el càncer infantil. Aquesta experiència va portar els agents a idear una nova acció solidària que consistia a personalitzar l'escut del cos policial on treballen per crear-ne un #pelsvalents, que és el lema de la campanya promoguda per l'Hospital de Sant Joan de Déu i la Fundació FC Barcelona per finançar el projecte del nou centre mèdic, que tindrà un cost d'uns 30 milions d'euros, dels quals ja se n'han recaptat 21 milions en un any gràcies a les donacions de particulars, entitats i empreses de diversos sectors.

La Policia Local de Berga ha posat a disposició dels veïns i veïnes mig miler d'escuts solidaris. Les insígnies contenen el logotip del cos policial municipal juntament amb el lema de la campanya #pelsvalents. Els escuts estan brodats amb fil daurat sobre fons negre, ja que el daurat és el color que s'identifica amb el càncer infantil. La part posterior de l'escut incorpora un tipus d'adhesiu tèrmic que permet fixar-lo en qualsevol peça de roba mitjançant l'ús de la planxa. Els escuts es podran adquirir a les oficines de la Policia Local (plaça del Doctor Saló) i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Berga (plaça de Sant Pere, 1) al preu de 4 euros. Qualsevol entitat o establiment que vulgui col·laborar en la campanya i ser un dels punts de distribució dels escuts, pot posar-se en contacte amb la Policia Local, al telèfon 93 821 04 27.