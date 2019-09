Sis berguedans units per l'afició a la ceràmica mostren les seves creacions

A Maria Boixader, Remei Escolies, Rosa Llorens, Montserrat Canudas, Olga Brau i Lluís Canals els uneix la mateixa afició: la ceràmica. Tots ells, i concretament les seves creacions, són protagonistes de l'exposició col·lectiva que omple la sala d'art de Verdaguer 7, al centre de la capital berguedana, que es podrà visitar fins a final de mes. La proposta va sorgir d'alguns d'aquests ceramistes amateurs amb l'objectiu de mostrar la seva obra al públic i, de moment, la resposta ha estat bona i n'hi ha que ja han venut algunes de les peces, tot i que tenen clar que no són professionals i ho fan «per passar-ho bé».

Maria Boixader, Remei Escolies i Rosa Llorens són les més veteranes i alguna d'elles fa prop de quaranta anys que va aficionar-se al món de la ceràmica. «És una manera de distreure't i desconnectar de la teva feina», diuen. A l'altra banda de la balança hi ha Montserrat Canudas, Lluís Canals i Olga Brau, que fa entre tres i quatre anys que s'han enganxat a treballar el fang. Alguns per casualitat, i d'altres perquè es van deixar convèncer.

Tots ells, faci més o menys que en el seu temps lliure es dediquen a provar noves tècniques, tenen un denominador comú: són alumnes de l'artista Gustau Vidal, i assisteixen de manera habitual al seu taller del carrer Pinsania per millorar les seves creacions sota les instruccions del mestre. «Hi ha obres d'aquesta exposició que no recordo gens», explicava Vidal davant dels alumnes. Tot i que gran part de les creacions han estat supervisades per ell, els protagonistes de l'exposició han fet una selecció de diverses peces amb diferents tècniques, i algunes que fa anys que van realitzar-les.



Pigments naturals

Una particularitat en les seves creacions és que tots utilitzen pigments naturals per fer els esmalts i això provoca l'efecte sorpresa a l'hora de conèixer-ne el resultat final. «Nosaltres fem les barreges dels diferents minerals segons les fórmules per obtenir un color o un altre, però a vegades, si hi ha una petita variació en les mesures o en el temps de cocció, la tonalitat varia totalment». És per això que asseguren que, fins que no veus l'obra acabada, «no saps com quedarà».

A l'exposició també es mostren peces realitzades amb la tècnica del raku, que suposa tapar amb algun tipus de material (palla, llevat, cendra...) la peça un cop s'ha fet la cocció perquè no entri en contacte amb l'aire i es puguin obtenir resultats diferents.

L'exposició estarà oberta fins al 28 de setembre i es pot visitar els dijous i divendres a la tarda, els dissabtes durant tot el dia, i els diumenges al migdia.