Escolars del Berguedà s'acosten al romànic a través de tallers de dibuix a Sant Llorenç

Conèixer el passat del Berguedà a través de tallers artístics és la proposta de Civitas Cultura i el Consell Comarcal del Berguedà per donar a conèixer el romànic als joves. El curs passat 400 alumnes de 10 escoles de primària de la comarca (de les 23 que hi ha) van participar a la iniciativa que ha de servir per potenciar els espais romànics de la comarca entre els veïns del Berguedà, i concretament entre els infants.

Els participants al projecte van visitar el monestir de Sant Llorenç, principalment, o bé d'altres esglésies romàniques de la comarca, on van conèixer com eren aquests espais al segle X i van descobrir les pintures que ocupaven les seves parets, capitells i altars a través de projeccions de fotografies antigues i de les informacions de l'activista cultural Toni Puig, que va guiar les sessions.

A partir d'aquí, i de rebre una pinzellada sobre la història del romànic i l'impacte al Berguedà, van ser els protagonistes deixant anar la imaginació. Els alumnes van haver de reproduir, a la seva manera, alguns dels dibuixos que havien vist del passat romànic. «Alguns semblaven monstres», explica la consellera d'Educació del Berguedà, Araceli Esquerra, i per això el taller porta per nom Els monstres del romànic. «Els joves van reproduir aquests monstres fent creacions amb la tècnica de la cera», recorda Esquerra, «i n'han sortit creacions realment espectaculars».

Una cinquantena d'aquests dibuixos estan exposats ara al monestir de Sant Llorenç, dins de les activitats de la biennal del romànic que ha impulsat Civitas Cultura, l'empresa gestora de les visites als temples romànics. «L'objectiu inicial l'hem aconseguit, que era donar a conèixer el romànic a tots aquests alumnes», diu Esquerra. El proper pas és que ara els infants visitin l'exposició amb les famílies «per arribar encara a més berguedans».

La consellera d'Educació i els responsables de Civitas Cultura s'han mostrat satisfets de la bona acollida de la proposta entre els centres. Ara, el proper pas és que enguany tingui continuïtat i arribi a escoles que no hi han participat en aquesta primera edició. Un altre pas és implicar-hi també els alumnes de secundària. «Hem de parlar per veure com enfoquem el projecte perquè també hi tinguin cabuda els alumnes de l'ESO», ha dit.