El FS Casserres tornarà a gaudir i a patir a l'exigent divisió d'honor

Poca gent apostava res, abans de començar la temporada passada, que el FS Casserres salvaria la categoria. Finalment, no només ho va aconseguir, sinó que ho va fer sense patir excessivament. Els casser-rencs gaudiran de la divisió d'honor en una nova temporada que es preveu encara més complicada. A la baixa de la icona Robert Perarnau enguany s'hi ha afegit la d'Eloi Carmona, que ha deixat el futbol sala. «Hem de tibar de sota, dels que pugen», explica el flamant entrenador, Manel Esteban, que dirigirà un bloc que manté la base, a la qual se sumaran els exjuvenils per formar una plantilla de 15.

«Cada any que passa a divisió d'honor és un regal», creu el tècnic. L'objectiu de l'equip, doncs, és assolir de nou la permanència, per bé que «cada cop és més complicat. Ens queda una base maca, amb jugadors com Marc Vila, Sergio Flores i Franc Serra, però és molt complicat i aquest any costarà. Si ens salvem, ja serà molt», reflexiona Esteban. Tot i això, l'entrenador confia a assolir l'objectiu, després d'una bona pretemporada i una bona afluència als entrenaments. El tècnic explica que «l'equip té nassos, és com una família i sabem què volem. A més, la nostra pista és l'hòstia i ens hi hem de fer forts», afegeix. L'equip s'estrenarà contra el Sant Andreu el 5 d'octubre.

El femení també espera una lliga «llarga i dura». L'entrenador Xavier Parcerisa diu que els equips cada cop són millors i més competitius, però l'objectiu és lluitar per ser a dalt. «Tenim una plantilla curta, però amb gran nivell, amb jugadores que pujaran del segon equip».