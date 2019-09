El futbol berguedà somnia aconseguir per fi una bona temporada d'èxits i ascensos

Setembre, mes de deixar enrere les vacances d'estiu i plantejar-se nous reptes. Però també moment per tornar a la rutina. Per a molta gent, això té una cara positiva, com són les cites esportives del cap de setmana, des del Barça fins a les victòries de Márquez, però també els partits que es disputen en camps de futbol amb línies irregulars i en pavellons amb goteres. Molta gent dedica el cap de setmana a anar a veure el partit de l'equip del costat de casa, on juga un amic, o a creure's un scout en un duel d'alevins.

Després de pujar de quarta i estar dues temporades a mitja taula a segona, el curs passat el Berga va quedar a les portes de lluitar per l'ascens en les darreres jornades, després de liderar una bona part del campionat. «És un èxit total, l'aficionat s'ho pot mirar com vulgui, però l'equip que sap de què va això no s'ho pot agafar com un fracàs», explica l'entrenador Joan Prat.

L'objectiu d'enguany per als blanc-i-vermells no pot ser cap altre que «exigir ser primers. És la meva mentalitat, l'any passat va sortir de cine, ho vam fer més bé del que és normal», considera el tècnic. Tot i això, l'inici no ha sigut el millor possible: 1 punt dels 6 primers en joc, amb empat al camp del Vic i derrota en la visita del Caldes.

El Berga ha mantingut el bloc, tot i que ha perdut algun jugador important com Joan Bertrans i Joan Fígols Joanet, a més del porter Sergi Porcel. Els de la capital, però, s'han reforçat amb jugadors que estan cridats a ser importants, com Aleix Trulls, provinent del Vic de primera, «un davanter típic, potent i fort, que ha d'aportar molt», relata el tècnic. El seu germà Arnau també ha fitxat pel club berguedà, provinent del Tona de primera. És un jugador ràpid i amb capacitat ofensiva i defensiva, que s'ha estrenat al lateral esquerre amb bona nota. Joan Prat també té les incorporacions de Marc Serra, un jugador de qualitat «que té una esquerra d'or i pot donar moltes assistències, a més d'ajudar picant córners i faltes», diu el tècnic, i també els joves provinents del Manlleu Jordi Parés i Jordi Camprubí. Per substituir la baixa a la porteria de Porcel, l'equip ha incorporat Magí López. Per al cos tècnic, la plantilla manté el nivell de la temporada passada. «Són jugadors diferents els que han marxat, més de desequilibri, que els que han vingut, més tàctics, d'associació i amb experiència».

A segona, el Berga hi trobarà l'Atlètic Gironella, que ha aconseguit l'ascens directe gràcies a ser el millor segon classificat de la província de Barcelona de la darrera campanya. «L'objectiu era ser campions, i a qualsevol altre grup els punts que vam fer eren per ser-ho, però estem contents, ja que l'objectiu final era pujar», relata l'entrenador Xavi Díaz.

L'equip ha iniciat la lliga amb una victòria i un empat a domicili, amb l'objectiu d'anar «partit a partit: no mirem més enllà de sumar punts i estar tranquils, si més endavant hem de pensar en altres coses, ja ho farem, però no tenim la pressió afegida de l'any passat», argumenta.

Tot i alguna baixa, Díaz considera que l'equip s'ha reforçat i la plantilla és millor, gràcies a les incorporacions d'Izan Checa, exjugador de les categories inferiors de l'Espanyol, i, de la selecció espanyola juvenil, Ramon Rueda, Marc Porcel, Oriol Noguero, Cristo Pérez i Lluís Tomàs. «És una plantilla llarga [21 jugadors] i molt del meu parer futbolístic. Estic molt content amb el club i la junta», celebra Díaz. L'entrenador també destaca el compromís dels bons jugadors que segueixen portant el pes del club després de molts anys.

L'ascens del Gironella ha deixat la tercera catalana amb dos clubs berguedans, l'Avià i el Puig-reig. Els blanc-i-blaus han començat la temporada a les ordres de Jordi Pont Ponti, que ha tornat a les banquetes. L'objectiu dels avianesos és millorar el resultat de la temporada passada, en què van ser tercers. L'equip notarà la marxa de Roger Claret, però amb incorporacions com les de Bertrans, provinent del Berga, i apostant per fer pujar tres juvenils, pugnarà per aconseguir l'ascens.

Els puig-reigencs han començat amb 2 empats el seu camí en aquesta temporada a les ordres de Martí Casafont. El conjunt ha tingut canvis a la plantilla, amb baixes importants però també reforços per tenir «un equip de poble». El cos tècnic espera salvar la categoria com més aviat millor. Un cop assolit el primer objectiu, el Puig-reig buscarà la millor classificació amb treball i constància, sense la pressió d'haver de pujar, tot i que és sempre una il·lusió.

I avui arrenca una quarta catalana que serà, encara més, la categoria dels derbis. L'any passat cap conjunt berguedà va pujar de categoria, i enguany tindrà un nou equip de la comarca gràcies al retorn del Vilada. El conjunt s'afegirà a l'Alt Berguedà, Berga B, Montmajor, Avià B, Olvan, Casserres i Sant Salvador de Cercs, que sumen 8 conjunts berguedans del total de 13 de la competició.

D'altra banda, com és habitual en els darrers anys, l'únic equip femení serà el Montmajor. El conjunt espera seguir millorant en una segona divisió on trobarà conjunts molt més potents.