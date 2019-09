L'Ametlla conserva el seu patrimoni musical

L'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola ha fet una aposta decidida per preservar una part del patrimoni musical de la colònia. L'entitat que dinamitza bona part de l'activitat cultural a l'antic nucli fabril ha recollit per primera vegada en un disc totes les músiques dels balls de la festa major. La gravació ha anat a càr-rec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

La iniciativa va sorgir fa pràcticament un any a proposta del músic Jordi Vilà, Toti, director dels balls de la festa major de l'Ametlla de Merola, ja que no havia existit mai cap enregistrament d'aquestes melodies. Fins ara s'utilitzaven gravacions fetes durant la festa major, «però no hi havia cap gravació professional», explica Vilà a aquest diari. El president de l'Associació Esplai de l'Ametlla de Merola, Òscar Cabra, es mostra satisfet de realitzar aquest enregistrament, que permetrà conservar una part de la història de la colònia «per sempre», i a la vegada que els ametllans puguin endur-se un record «d'unes melodies que han format part de la seva vida des que eren petits. És un luxe haver tingut la implicació de la Sant Jordi i de músics de l'Ametlla que sempre hi són, com Jordi Vilà i Josep Maria Conangla», assegura.

El disc recull el ball de cascavells, el ball de nans, el ball de gegants, el ball del gegantó, i la sardana La Festa Major de l'Ametlla de Merola. L'actual ball de cascavells de l'Ametlla de Merola prové de l'antic nucli de Merola i es va introduir a la colònia l'any 1902, i s'ha mantingut fins a l'actualitat sense variacions ni en la coreografia ni en la música, arranjada per a cobla pel mestre Josep Conangla l'any 1928. Sí que ha canviat en la tipologia de balladors, ja que ja fa anys que les noies hi participen. El ball de cascavells està dividit en cinc parts.

Els orígens dels nans de l'Ametlla es remunten a la celebració de la Patum a la colònia, durant uns anys del segle XIX, a semblança i a imitació de la festa berguedana. L'any 1928, la música del ball va ser arranjada per a cobla pel mestre Conangla. Els vestits es van renovar el 1988 i l'any 2005 es van restaurar els caps. El ball de nans està format per tres parts: l'americana, el ballet de Déu i la sardana .

El ball de gegants es va estrenar el setembre del 1990 amb el bateig de la colla gegantera i del Mateu i la Maria de Merola, que representen un teixidor i una filadora que van vestits de diumenge. La música per a cobla és de Josep Maria Conangla i Triviño, net del mestre Conangla, i la coreografia és de Joan Josep Mora. La dansa està formada per un vals i un galop.

El disc també inclou el ball del gegantó, que va estrenar-se per la festa major del 2016 i és obra de Jordi Vilà. El cascavell va néixer amb motiu de la celebració dels 25 anys dels gegants de la colònia. En el seu ball, el gegantó és acompanyat per una colla de cascavells que participen de la coreografia.

L'enregistrament també inclou La sardana de la Festa Major de l'Ametlla de Merola, una de les nombroses sardanes compostes pel mestre Conangla (1896-1971). El veí de la colònia va estar molt vinculat a la vida cultural de l'Ametlla i va ser l'encarregat de renovar la música dels Pastorets l'any 1949, a banda de ser l'autor de nombroses cançons que es canten per Pasqua, així com d'una missa que encara s'interpreta per la festa major, i de la música d'obres de teatre, entre les quals destaca la sarsuela Els bandolers de Cantallops, que va ser representada una seixantena de vegades per Catalunya pel Grup de Teatre de l'Ametlla.

El director musical del projecte, Josep Maria Conangla, juntament amb Jordi Vilà, destaca que s'han utilitzat les partitures originals del seu avi després de revisar-les mínimament. «Són els papers autèntics passats a ordinador i amb l'afegit de les dinàmiques i indicacions musicals necessàries per fer un enregistrament de qualitat». La gravació es va realitzar a l'estudi 44.1 d'Aiguaviva després d'un únic assaig, amb Conangla i Vilà com a directors de la formació de manera excepcional. El disseny del disc ha anat a càrrec de Moisès Boixadera, i es va posar a la venda ahir a la nit, en la presentació oficial del treball amb la Cobla Sant Jordi. També es podrà comprar demà durant els balls a la plaça de l'Església, en un dels actes més concorreguts de festa major.