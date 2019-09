Un projecte d'èxit «perquè ho hem tingut tot de cara»

?El president de l'Associació l'Esplai de l'Ametlla de Merola, Òscar Cabra, confessa que el disc s'ha pogut enregistrar perquè «ho hem tingut tot de cara per fer realitat el projecte». En aquest sentit, fa referència al bon moment econòmic pel qual passa l'entitat, després de guanyar La Grossa fa dos anys, i que la Cobla Sant Jordi hagi tingut disponibilitat. «El projecte té un cost, però ara per ara l'hem pogut pagar», diu. També hi ha col·laborat al Generalitat i l'Ajuntament de Puig-reig.