Sessions dirigides als professionals de la comunicació

?El testimoni de l'escriptor Mattheew Tree s'ha inclòs en una de les sessions del programa Comuniquem per la salut mental dirigit als professionals dels mitjans de comunicació del Berguedà. Una formació impulsada per la Comissió de Salut Mental del Berguedà i capitanejada pel Grup Horitzó del Berguedà amb l'objectiu de lluitar contra l'estigma en l'àmbit de la salut mental a partir de la realització de tallers i activitats amb els sectors que es consideren «diana» per a aquesta lluita. A banda del sector de la comunicació, també es realitzen sessions dirigides als empresaris per afavorir la integració al món laboral.