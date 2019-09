El teatre de Berga s'omplirà tres caps de setmana amb humor i crítica social

Tres caps de setmana, cinc funcions i tres propostes escèniques diferents. El Teatre Municipal de Berga s'omple de vida, a partir d'avui, amb el cicle de tardor que organitza l'Agrupació Teatral La Farsa i l'Ajuntament de Berga. En aquesta edició també hi participarà la jove companyia Duo Fàcil, amb l'actor berguedà Cesc Marginet. Les entrades es poden comprar a www.lafarsa.cat.

L'entitat teatral berguedana passa per un dels seus millors moments pel que fa a efectius disposats a sortir a l'escenari, i és per això que ja fa uns anys que La Farsa aposta per presentar diverses propostes a la vegada, i en moments diferents de l'any. Aquesta tardor, abans d'endinsar-se de ple en la temporada dels Pastorets, presenten una programació de tres obres per «demostrar que estem desperts i amb molta energia», explica Angelina Vilella, una de les directores. Tres obres que combinen l'humor i la crítica social «per fer passar una bona estona al públic».

La primera cita serà aquest cap de setmana amb la comèdia Un fantasma a casa; la segona, el cap de setmana vinent, amb el clàssic de Jordi Galceran El mètode Grönholm. El cicle el clourà Bollywood Bombay Barcelona.

Vilella ha estat al capdavant dels assajos de l'obra Un fantasma a casa, de Noël Coward, que estrenen avui. «Hem buscat una cosa fresca, que s'allunya de les darreres produccions com El diari d'Anna Frank i La plaça del Diamant, més dramàtiques. Ens era necessari fer riure el públic i riure també nosaltres durant els assajos», explica. «Fer comèdia també costa perquè cal buscar molt ritme i que l'acció no s'aturi perquè faci gràcia», diu, «però crec que ho hem aconseguit força».

La setmana vinent serà el torn d' El mètode Grönholm, una de les obres més representades dels dar-rers temps. «Teníem ganes de fer teatre de més petit format i atrevir-nos a fer un clàssic com és aquest text», comenta Marc Marginet. Quatre actors damunt de l'escenari pràcticament durant dues hores faran reviure aquesta obra que ja havia passat pel teatre berguedà amb la producció del TNC. Lourdes Sensada, que ha portat la coordinació dels assajos, assegura que «ha estat una feina molt fàcil i coral, on tots hi hem dit la nostra».

El cicle tancarà el 4 d'octubre (21.30 h) amb Bollywood Bombay Barcelona, una tragicomèdia de la companyia Duo Fàcil, de la qual forma part el berguedà Cesc Marginet, que tracta el tema de les migracions a partir de la història real d'un company dels tres actors de la formació que va deixar l'Índia per venir a Catalunya.