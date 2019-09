«La bona notícia arribarà quan Ginkgo no sigui necessari, perquè el càncer no existirà»

Els orígens del ginkgo biloba cal buscar-los al Japó fa prop de 300 milions d'anys, i és conegut com un dels arbres amb més capacitat de resistència i longeu i que ha sobreviscut a totes les adversitats. Les fundadores de l'Associació de Persones Afectades de Càncer del Berguedà van tenir clar, de seguida, que si volien sentir-se identificades amb algun arbre, era amb un ginkgo. I és que la voluntat de resiliència de les seves membres és comprable a la d'aquesta espècie mil·lenària i única. L'entitat arriba aquest setembre als deu anys de vida amb un objectiu clar, que és continuar fent d'arbre i arribar a com més persones millor a través de les seves tres branques principals: la de suport a malalts de càncer, famílies i amics; la de divulgació i prevenció de la malaltia; i la de recaptació de diners per a la investigació.

L'entitat va néixer de manera casual a partir d'una necessitat, com recorda la seva presidenta, Aurora Fernández. «Érem un grup de persones que participàvem en uns tallers d'autoajuda per a malalts de càncer organitzats per l'Ajuntament, i a partir d'aquí ens vam trobar unes quantes dones amb ganes de tirar endavant una associació», relata. L'objectiu inicial era aconseguir que la informació que es donés sobre el càncer a la població en general estigués contrastada per persones de l'àmbit de la sanitat, «que són les que l'han de donar», creu Fernández. «No s'hi val entrar a Google i creure-s'ho tot. Per això des dels inicis ja vam crear l'espai salut, que continuem encara cada tercer dimecres de mes, amb xerrades sobre la salut, la imatge i el benestar de les persones afectades de càncer o no, perquè cal recordar que som una entitat oberta a tothom, no només als malalts», assegura.

De la quinzena de dones –i és que només eren dones– que van fundar l'entitat han passat a ser més de 150 socis i a tenir una xarxa d'una trentena de persones implicades en l'organització de tot el que promou Ginkgo. L'associació s'ha convertit en una de les més actives de la ciutat, tot i que Fernández confessa que encara hi ha gent que no els coneix. «Nosaltres no fem campanyes de captació de socis ni demanem diners per finançar-nos. Tot el que recaptem ho destinem a la investigació», aclareix, i es financen a través de les quotes dels socis i de l'ajuda econòmica dels Correcamins de Cercs, que en els dos darrers anys els han fet una donació a partir dels beneficis de les caminades solidàries que organitzen. «Tenim la sort de tenir bons amics i col·laboradors», agraeix.

Ginkgo va ser la primera entitat a ocupar un despatx de l'hotel d'entitats –a l'antic centre cívic–, on encara organitza les xerrades del primer i tercer dimecres de mes, i on té la seu administrativa. Per altra banda, ja fa uns anys que s'ha acostat més als ciutadans a través de l'aparador de Cal Fàbregas, el local que té al cor de Berga, al carrer Major. «És el nostre punt de trobada i on la gent pot venir sempre que li faci falta», anuncia. El dia oficial de trobada és el dimarts, a partir de les 5. Una quinzena de dones –i de tant en tant algun home– es troben per parlar i donar-se suport. «Que ningú es pensi que només plorem, perquè aquí riem, i molt!», afirma Fernández.

La presidenta deixa clar que «el més important per a nosaltres és el càncer, i les persones que formem part de l'entitat som actors secundaris». És per això que, a banda de donar suport a tothom que s'acosta a demanar ajuda –la tasca d'acolliment, de donar informació i tenir empatia amb els afectats i familiars– treballen per fer divulgació i pedagogia a través d'activitats directament a les escoles i per a la ciutadania, amb conferències amb especialistes. Una de les branques més importants per a elles, però, és la solidària i la d'organitzar activitats per recaptar fons per a la investigació. Ja fa uns anys que capitanegen una caminada per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil –considerada una malaltia minoritària–, així com també, aquest 20 d'octubre, tindrà lloc la segona edició de la cursa i caminada de la dona, els beneficis de la qual es destinaran a l'Institut Català d'Oncologia.

«La investigació és bàsica i això no ens cansarem de dir-ho. Tothom ha de ser conscient que un dia pot ser el pacient i, a banda de la prevenció, l'aposta per la ciència és imprescindible. Sempre diem que la bona notícia arribarà quan Ginkgo no sigui necessari, perquè voldrà dir que el càncer no existirà. Malauradament encara tenim molta feina», acaba.