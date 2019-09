La Pobla de Lillet incorpora un concurs de bolets a la seva festa

La Pobla de Lillet estrena aquest cap de setmana el calendari de festes boletaires al Berguedà. La programació inclou algunes novetats, com és el cas del concurs de boletaires que tindrà lloc demà, diumenge, amb premis per les cistelles més plenes.

Els organitzadors esperen que el certamen, que també tindrà una versió infantil, pugui atraure més visitants a la mostra que comença avui amb activitats relacionades amb el món del bolet. La vint-i-novena edició de la Fira del Bolet i del Boletaire obrirà portes amb la fira d'artesans i productors i de l'espai boletaire, amb activitats diverses i ja consolidades. Al matí tindrà lloc el Vermut i Tapa't amb la presència de cellers vermutaires d'arreu del territori, i el concurs de plats cuinats amb bolets, entre d'altres. Les activitats continuaran al vespre amb la vuitena edició del Tast'm'Folk, amb productors locals que oferiran diversos plats amb bolets que es podran maridar amb vins i cerveses dels cellers convidats. La música, enguany, anirà a càrrec d'Els Randallaires, i a més a més s'estrenarà un espai de tastos.

Demà, diumenge, a banda del concurs de boletaires, també hi haurà música per dinamitzar el recinte firal i fer obrir la gana per al tast de bolets que tindrà lloc a les 12 a la plaça de l'Ajuntament, on actuarà l'Esbart Cadí. La festa acabarà amb el tradicional dinar al menjador boletaire.