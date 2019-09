El projecte del coixí del cor ha estat un «talismà» que ha fet renéixer l'entitat

Estaven a punt d'abaixar la persiana de l'entitat. Eren poques i desanimades per la manca d'implicació de la societat per tirar endavant una associació per donar suport als afectats del càncer i els seus familiars. Van intentar-ho tot i una de les seves propostes va servir per evitar tancar la paradeta de l'entitat i, a més a més, per fer-la renéixer fins a l'actual bon estat de salut que viu Ginkgo. El projecte dels coixins del cor va ser el «talismà» que encara acompanya les membres de l'associació i del qual se senten més orgulloses.

Què són els coixins del cor? Són uns coixins en forma de cor, com indica el seu nom, que tenen una doble funció: terapèutica i emocional. La presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, recorda que «les dones que han patit un càncer de mama tenen molèsties a causa de les cicatrius de l'operació, i arrosseguen algunes seqüeles com el limfoedema. Aquest coixí, s'adapta al cos i a la posició de les afectades i permet pal·liar aquestes molèsties». Per altra banda, destaca que aquests coixins estan confeccionats a mà per les membres de l'associació, «un fet que té un valor sentimental molt alt per a les persones que el reben, ja que suposa que algú ha dedicat hores del seu temps a elaborar un coixí que et pot ajudar a estar millor, i les persones que el reben ens ho agraeixen molt».

L'arribada del coixí del cor, un projecte que va néixer als Estats Units a través d'una infermera que treballava en oncologia i que va introduir-lo als hospitals com a teràpia, va servir perquè l'entitat rebés més dones per participar als tallers de costura per confeccionar-los. Els coixins es reparteixen gratuïtament a les afectades de càncer de mama a través de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Fa més de sis anys que van iniciar el projecte i «ja n'hem regalat més de 500!», diu, satisfeta i emocionada, la presidenta de l'entitat.

En l'àmbit terapèutic, Ginkgo també ofereix sessions de gimnàstica suau els dilluns de la primera i la tercera setmana de mes, a l'hotel d'entitats, a càrrec de Montse Noguera; així com també les sortides de marxa nòrdica a càrrec de Rural Salut, el segon i quart dimecres de mes, a la tarda. «És un esport que ajuda molt a la recuperació dels afectats de càncer perquè suposa la mobilitat de tot el cos; i a més, també està obert a tothom perquè és una manera de promoure els hàbits saludables», assegura Fernández.