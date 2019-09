«El projecte em permet seguir descobrint el món de la cuina»

Aprendre a elaborar receptes fàcils, conèixer curiositats sobre la història de la cuina i endinsar-se al món de l'horticultura és, de moment, el contingut que els seguidors a Instagram de La cuina del barbut poden veure tres cops per setmana. El jove cuiner Pol Calderer, de Cercs, és al darrere d'aquesta iniciativa que pretén acostar el món de la cuina a tots els que hi tinguin curiositat d'una manera planera i directa a través de les xarxes socials.



Calderer, de 24 anys, va decidir estudiar cuina a l'escola Joviat quan va acabar l'ESO. Des que va acabar de formar-se fins a l'actualitat ha passat per diverses cuines. Va començar amb l'equip dels Roures i La Fogaina i ha treballat a la Cerdanya i a València, entre d'altres. «Vaig aparcar la cuina uns anys, per estudiar Integració social», explica, «però sempre tenia al cap tirar endavant algun projecte relacionat amb explicar el que faig i la meva feina», explica Calderer. Encara que continua dedicant-se a la cuina, actualment ho fa des d'un vessant més social, relacionat amb els seus segons estudis. És professor de cuina al restaurant que Ampans té a Manresa, el Canonge, on el 70% dels treballadors són persones amb diversitat funcional. Calderer és el responsable de formar alguns dels nois i noies que acabaran treballant als fogons o a la sala de l'espai gastronòmic.



Però, d'on surt el projecte de La cuina del barbut? Calderer explica que feia més de mig any que hi donava voltes, després de veure la bona acollida que tenien entre els seus seguidors les publicacions al seu compte d'Instagram de receptes i elaboracions que preparava al restaurant. Després de buscar l'ajuda d'Aleix Camprubí, un amic periodista, va fer el pas per donar forma al projecte, que de moment s'ha materialitzat en un compte on publica tres cops per setmana, però que, a la llarga, espera que es pugui desenvolupar en altres branques. «Ara tenim una marca, i veurem què passa més endavant», diu.



Els seguidors del compte –que ja són 300– s'endinsen, els dilluns, en curiositats de la història de la cuina; poden aprendre a fer una recepta senzilla els dimecres; i un plat més elaborat els diumenges, després de conèixer-ne les receptes els divendres. A més, poden aprendre com es mena un hort a través de la secció L'hort del Teti. «El projecte em permet seguir descobrint el món de la cuina, perquè trobar tot el contingut i destriar què publiquem m'obliga a buscar, i això em suposa aprendre més», explica. D'altra banda, assegura que és una «motivació poder acostar el món de la cuina a tothom». Un altre dels objectius és «donar veu a gent del territori que pugui aportar contingut relacionat amb aquest àmbit». Ah! I als que els faci mandra posar-se el davantal i vulguin tastar un plat de La cuina del barbut, ho podran fer durant el concurs de tapes de la Berga Bolet al restaurant El Forn.