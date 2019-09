La recol·locació de la font del Bou de Queralt està pendent de pressupost

Fa més d'un any que la font del Bou, al camí de ronda de Queralt, està òrfena. La peça del cap del bou, que dona nom a un dels indrets més transitats dels entorns del santuari, va ser malmesa per un despreniment de roques a l'espai que ocupava tradicionalment el juny del 2018, i està en espera de tornar a ser col·locada.

El govern de la CUP ha explicat que la recol·locació no es farà fins l'any vinent, pendent de disposar del pressupost necessari per fer front a l'actuació. A més a més, tal com ja va explicar aquest diari, la font es reubicarà en un nou emplaçament, a prop de l'actual, seguint l'advertiment de l'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Els tècnics han determinat que l'actual emplaçament no és el millor per tornar-hi a instal·lar la font, ja que és una zona amb més possibilitats de despreniments, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme del govern berguedà, Aleix Serra.

Serra ha recordat que, després d'haver restaurat el cap del bou, que havia quedat afectat per l'impacte de les pedres que li van caure al damunt, s'està esperant disposar del finançament necessari per recol·locar-la. Segons el regidor cal acabar de decidir quina serà la ubicació nova per a la font i fer-hi les obres necessàries per portar-hi l'aigua. «No és una actuació excessivament complicada, però hem de pressupostar-la, tenir els diners i també els recursos humans per efectuar-la», ha dit. Un dels possibles emplaçaments és la zona de descans, amb taules de pedra i bancs, que hi ha al mateix camí de ronda, a prop d'on fins fa més d'un any descansava el bou.



La drecera, tancada

Un altre dels temes que el govern de la CUP de Berga té al damunt de la taula, pendent de resoldre, que fa referència als entorns del santuari de Queralt és la reobertura del camí de la drecera de les capelles, des de Fumanya fins a l'aparcament del santuari, tallat per despreniments el mes de juliol. Aquest camí, dels més transitats pels berguedans que pugen cada dia a Queralt, va tenir una esllavissada entre les capelles de Sant Jaume i Nostra Senyora dels Dolors, en un tram que s'enfila fent diverses llaçades i fent que el pas quedi exposat als materials de roca que integren el cingle de la muntanya. La caiguda de grans blocs de pedra va malmetre el camí i, davant del risc que es produeixin nous despreniments, el consistori va decidir tallar-lo al pas de vianants. El regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, ha anunciat recentment que ja s'han rebut els informes definitius que s'havien encarregat a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-nya per conèixer quina era la situació real d'aquest tram de muntanya i el risc que hi hagués nous despreniments. A partir d'aquests estudis, ha avançat, s'hauran de prendre les decisions per actuar-hi, mentre s'espera que hi hagi recursos disponibles, tant econòmics com de personal.

A hores d'ara, aquest camí està obert des de Fumanya fins al trencant que porta fins a Sant Pere de Madrona, on una cinta i un cartell adverteixen els caminadors del perill de passar-hi. «De moment hem fet el que podíem fer, que és avisar la gent per garantir la seguretat de tothom i estudiar quin és l'estat d'aquest camí», ha dit. De moment, encara no hi ha data prevista per dur a terme les actuacions necessàries per reobrir el camí. «Tan ràpid com puguem», ha assegurat.

Aquesta actuació, que serà d'urgència, ha d'anar lligada, posteriorment, a l'execució d'un pla de millora a la xarxa de camins de l'entorn del santuari de Queralt, «alguns dels quals estan molt malmesos», ha reconegut el mateix regidor. Es tracta d'una actuació pendent de fa anys, que hi ha al damunt de la taula, també en espera de disposar dels recursos necessaris.