La riera de Merlès tindrà aparcament limitat i vigilants que podran multar

El Consell Comarcal del Berguedà, ajuntaments, propietaris i veïns dels municipis per on transcorre la riera de Merlès han consensuat noves mesures per aplicar l'estiu vinent amb un objectiu clar: posar fi a la massificació d'aquest espai natural i a l'incivisme d'alguns dels visitants.

En una reunió de valoració de la temporada estival celebrada aquest setembre –amb la presència d'una cinquantena de persones de diferents institucions i sectors implicats– s'han acordat noves mesures que es preveu posar en marxa el proper estiu, després que les propostes que s'han dut a terme els darrers dos estius, a partir de l'entrada en vigor de l'ordenança reguladora (el maig del 2018), no hagin estat suficients. La normativa vigent preveu reduir l'afluència de persones a l'espai declarat d'interès natural amb l'objectiu de garantir-ne la preservació i eliminar actituds incíviques dels que hi van.

Segons han informat a Berguedà Setmanal els responsables tècnics del Consell Comarcal del Berguedà, aquest estiu s'han tramitat un total de 103 denúncies, posades pels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra. Tal com es desprèn de la memòria d'actuacions, la majoria d'aquestes multes han estat per l'accés de vehicles en punts prohibits o per aparcar en llocs no permesos (vegeu suport d'aquesta pàgina).

Tot i que les sancions, segons la gravetat, comporten multes d'entre 750 i 3.000 euros, el conseller de Medi Natural del Consell Comarcal, Jesús Calderer, assegura que a hores d'ara aquestes mesures no són suficients –principalment per la manca de vigilància que hi ha a la zona–, i és per això que entre tots els agents implicats s'han acordat noves iniciatives que es treballaran en els propers mesos perquè entrin en vigor la propera temporada d'estiu.



Accions per a l'estiu vinent

Entre aquestes propostes –que es preveu que s'acabin de desenvolupar els propers mesos, tot i que estan consensuades per la majoria dels sectors implicats– n'hi ha tres de destacades. La primera és la limitació dels aparcaments a tot l'espai natural de la riera. «Marcarem zones específiques d'estacionament de vehicles, i a partir d'aquí, qualsevol cotxe que aparqui fora d'aquestes zones, que estaran degudament senyalitzades, podrà ser multat», explica Calderer. La idea és que «es limiti l'afluència de persones a partir de la reducció del nombre de vehicles que podran aparcar-hi». L'objectiu és que hi hagi menys cotxes que accedeixin a la zona i que els conductors no aparquin a qualsevol racó, en alguns casos impedint als veïns sortir o entrar de casa seva.

La segona mesura serà la contractació de dos vigilants que estaran sobre el terreny i que tindran capacitat per sancionar. «Fins ara, les multes les posaven els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals quan feien rondes per la zona de la riera o quan se'ls avisava, però no hi havia una vigilància permanent», ha recordat el conseller. L'objectiu és que el proper estiu hi hagi personal permanent a la zona durant els mesos de juliol i agost –els de màxima afluència– que pugui controlar l'espai tot el dia i, «el més important, amb capacitat per multar». En aquest sentit, creu que la quantitat de sancions augmentarà i els visitants «hi pensaran dues vegades, si aparquen o no en un espai prohibit».

La tercera mesura consistirà a pintar una línia a les carreteres internes de l'espai natural per separar-les en dos carrils. «Són camins molt estrets i s'hi pot circular en les dues direccions, però el que passa és que els cotxes van pel mig», explica Calderer, «i això és un problema».



Propostes amb previsió

El conseller ha explicat que, tot i que algunes mesures comportaran l'aplicació de més multes, els agents implicats consideren que «és una de les maneres més eficaces amb què creiem que es pot aconseguir desmassificar l'espai». Per altra banda, s'ha mostrat satisfet que la reunió s'hagi realitzat just en acabar la temporada estival per valorar com ha funcionat i posar fil a l'agulla per millorar, a partir de les necessitats detectades, de cara a l'estiu vinent, «i no anar a última hora».

«En els propers mesos contactarem amb els propietaris dels terrenys per poder marcar quines seran les zones d'aparcament limitat i buscar el pressupost per fer les actuacions necessàries i contractar l'empresa de vigilància», ha afegit Calderer.