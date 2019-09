Sant Jordi s'omplirà de música durant 12 hores per recaptar diners per a l'Arlet

Una dotzena de grups i músics del Berguedà seran els protagonistes, el proper 12 d'octubre, al pavelló d'esports de Sant Jordi. El municipi de Cercs enceta les activitats solidàries per recaptar fons per a la seva veïna, la petita Arlet, que ja han començat també en altres punts de la comarca. La seva família, juntament amb entitats, empreses i veïns, ha impulsat la campanya Tot és possible, per recollir diners per fer front al tractament que necessita la jove veïna del municipi, que des dels 18 mesos pateix un neuroblastoma.

La cita del proper 12 d'octubre reunirà a l'escenari músics berguedans que se sumen a la iniciativa solidària. Tal com va explicar el regidor de l'Ajuntament de Cercs, Jordi Ragués, en la presentació dels actes, la implicació dels artistes ha estat molt positiva i això permetrà que el cent per cent dels beneficis es puguin destinar a la campanya. El festival s'allargarà durant dotze hores. S'iniciarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins ben entrada la matinada, i inclourà l'actuació d'Antídot, Laura Luceño & Natàlia Urbieta, Apardalats, Jacob Comellas, Mel's, El Kiwi & la Tropical Band, Trending Covers, PD Salas Xic, Los Escombros, Rúpits i Thuglife. Amb aquest cartell, l'AMPA de l'escola Sant Salvador i la Comissió dels Reis Mags de Cercs, que són les impulsores de la iniciativa, esperen omplir el pavelló –que té capacitat per a 2.000 persones– amb l'objectiu de recaptar el màxim de diners per finançar el tractament que la veïna ha de fer als Estats Units a partir del proper febrer, i que té un cost de 140.000 euros.

Les entrades tindran un cost de 10 euros i ja estan a la venda en diversos punts de Sant Jordi, la Rodonella, Berga, Vallcebre, Terradelles, Gironella i Cal Bassacs. L'organització ha anunciat que hi haurà servei de bar i zona d'acampada i que els menors de 16 anys hauran d'anar acompa-nyats d'un adult.

La campanya Tot és possible continua amb propostes arreu de la comarca, més enllà de la programació específica del municipi de Cercs, i aquesta nit tindrà lloc a la Nou de Berguedà un sopar solidari que continuarà amb un quinto i el concert de Laura Luceño.