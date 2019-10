La banda d'Avià enceta el segon curs amb l'objectiu de créixer en músics

Fer poble i dinamitzar, amb música, les activitats culturals, les festes i col·laborar amb la resta de les entitats del municipi. Aquest és l'objectiu dels Correnotes Band, la formació musical avianesa que va començar a caminar fa més d'un any i que encara el seu segon curs amb l'objectiu de créixer en nombre d'integrants.

La iniciativa va néixer a proposta d'un veí del municipi que va demanar a l'alcaldessa, Patrocini Canal, la possibilitat de crear una formació per aglutinar-hi els músics del poble amb l'objectiu d'amenitzar musicalment les festes. «Cada any teníem dificultats de trobar músics per a la cavalcada dels Reis, perquè, encara que hi havia músics del poble que hi col·laboraven, sempre estàvem pendents de saber si tindríem gent o no», recorda Canal. A partir de la proposta d'aquest veí, i de la necessitat de disposar d'una formació estable per amenitzar musicalment les celebracions d'Avià, el consistori va comprometre's a impulsar la creació d'una banda i finançar-ne els costos.

I dit i fet, ara ja fa més d'un any que cada dissabte una quinzena de persones es troben a les dependències del dispensari municipal per assajar i, en aquest temps, els Correnotes Band ja s'han fet sentir en diverses festes del municipi. A banda de participar a la cavalcada de Reis, també han estat presents a la cercavila de la festa major, als actes de la setmana de la gent gran o de la proclamació dels representants del pubillatge. «Serem a tot arreu on ens convidin, perquè el nostre objectiu és fer poble i col·laborar amb la vida cultural i associativa del municipi». D'aquesta manera ho assegura Mariona Casellas, al capdavant de la banda. La directora recorda que «tothom qui toqui un instrument que pugui integrar-se en una banda serà benvingut», independentment de l'edat i del nivell d'estudis musicals, «hi ha persones que fa un any que toquen l'instrument, i altres que fa tota la vida que estudien, però no excloem a ningú». Una de les característiques d'aquesta formació és l'adaptació, per part de la directora, de les partitures «a mida segons les necessitats de cadascú», explica, «amb arranjaments de les peces aptes per a diversos nivells perquè tothom s'hi senti còmode». El mateix es busca amb l'elecció del repertori, destaca. «Intento que siguin músiques que enganxin i engresquin perquè els que venen s'ho puguin passar bé». Per exemple, darrerament han estat treballant diversos temes de bandes sonores de Disney o també un medley (popurri) de Queen. Casellas fa una crida a tothom qui vulgui sumar-se a la banda a assistir als assajos, que són els dissabtes a 2/4 de 4 de la tarda. «El que volem és fer pinya i poble i fer saber que tothom hi és benvingut», afirma.



Continuïtat i creixement

L'alcaldessa es mostra satisfeta de la consolidació que ha tingut aquesta formació en poc més d'un any d'activitat i espera que el projecte tingui continuïtat i creixi. «En un any ja hem vist que hi ha hagut una evolució i l'Ajuntament els donarà el suport que calgui perquè sentin que se'ls dona suport», assegura. «Estem contents que al poble hi hagi interès per la cultura i que tinguem músics interessats a formar part de la banda i que cada cop en siguin més».