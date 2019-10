«La gent compra a Berga però hi ha punts febles que hem de millorar»

Els berguedans valoren positivament el comerç de proximitat perquè hi continuen comprant i amb convicció. Això és el que es desprèn de l'enquesta elaborada per Berga Comercial sobre els hàbits de consum dels ciutadans.

Un estudi fet sobre una mostra de 230 persones determina que els establiments de proximitat continuen sent els preferits pels berguedans a l'hora de fer les seves compres, tot i que en determinats articles hi ha una xifra destacada de veïns que es dirigeix a grans superfícies o a Internet. «La gent compra a Berga, però hi ha punts febles que sabem que hem de millorar. L'enquesta ens ha servit per desmitificar els inconvenients que sembla que té el comerç de proximitat, perquè hem comprovat que la gent hi continua comprant i ho fa contenta, no pas per resignació. Ara el que hem de fer és treballar amb accions concretes per canviar algunes dinàmiques», ha assegurat el president de Berga Comercial, Xavier Orcajo.

Per exemple, l'enquesta determina que un 48% dels que l'han respost opten per comprar roba, calçat o articles de la llar com mobles o electrodomèstics al comerç de proximitat, però hi ha un percentatge significatiu (el 26,3% en el cas de roba i calçat i el 28,3% en equipament de la llar) que es desplaça a un gran centre comercial i, per tant, que marxa del Berguedà per comprar aquests productes. En el cas dels productes de telefonia, ordinadors, fotografia i música, lligats a la tecnologia, la majoria dels enquestats (el 39%) assegura comprar per Internet, mentre que el 29,7% ho compra en un establiment de proximitat i el 18% en una àrea comercial. Orcajo admet que es pot treballar amb accions concretes per donar a conèixer l'oferta existent a la ciutat en aquests sectors. «Per això ara les campanyes que fem hauran d'anar encaminades a això, a tenir més presència», explica.



Oci, restauració i aparcament

Una de les febleses de la ciutat segons els enquestats s'han detectat en l'oci i en l'oferta de restauració, tot i que han rebut un aprovat. Els enquestats posen un 5,2 de mitjana a l'oferta de restauradors i un 5,4 a l'oferta d'oci. Orcajo també ha assegurat, en aquest sentit, que es treballarà per crear més propostes relacionades amb l'oci i que potenciïn la restauració que existeix a Berga. «Per exemple, amb la programació de la Berga Bolet ja hem intentat incrementar l'oferta d'oci i a la vegada, donar més relleu a la restauració amb l'organització del Tapa Bolet», ha detallat.

Per altra banda, un dels temes que històricament ha preocupat els responsables dels comerços com és la manca d'aparcament no ha estat tan mal valorat pels ciutadans. En una escala de l'1 al 10, des de mai tinc problemes a sempre en tinc, els enquestats puntuen aquest ítem amb un 4,7 de mitjana. En aquest sentit, Orcajo creu que cal continuar treballant per millorar alguns aspectes de l'aparcament, com que hi hagi més rotació de vehicles, facilitar hores gratuïtes d'aparcament a la zona blava als clients i aconseguir que els berguedans passegin més per la ciutat, «perquè, com més passegin, i més gent passegi, més compren», segons determinen els estudis sobre comerç nacionals.