L'Arxiu de Cercs rep la donació del fons de l'Esbart Roser, amb 40 anys d'història

L'Arxiu Municipal de Cercs ha rebut la donació del fons de l'Esbart Roser, entitat cultural del municipi amb més de 40 anys d'història.

La donació, d'un alt valor cultural per al municipi de Cercs, tal com han explicat fonts de l'arxiu municipal, ha estat realitzada pel veí del municipi Jaume Corominas i Camp, i inclou documentació des del tombant de la dècada del 1980 i fins a l'any 2000. Bàsicament, aquesta donació inclou documentació de gestió i tràmits, publicacions, programes i cartells, imatges, partitures i descripcions de danses que al llarg de la història l'esbart ha portat per places d'arreu.

Segons les mateixes fonts, aquesta documentació «resulta cabdal per conèixer la història d'aquesta entitat cultural cercorina i també per veure l'evolució en l'àmbit festiu i cultural del municipi a final del segle passat». Amb la donació d'aquest fons, l'Arxiu Municipal de Cercs continua la seva tasca de recuperar i conservar el patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer persones particulars i entitats de la vila o que hi estan vinculades.

Més donacions

La donació d'aquest fons de l'Esbart Roser s'afegeix a les que l'Arxiu Municipal de Cercs ha rebut en els darrers anys, entre les quals destaquen la del Club de Futbol Sant Salvador; la de la colla de diables Dimonis de Cercs i la de l'arquitecte Jordi Viola i Garriga –tal com ja va explicar aquest diari–, que permet documentar el naixement del nou poble de Sant Jordi amb motiu de la construcció de l'embassament de la Baells, fa més de quatre dècades.

L'Arxiu Municipal de Cercs forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004.