L'Ultra Pirineu no para de créixer i estima un impacte positiu de 6 milions al territori

4.000 corredors de 50 països diferents. Es diu ràpid. Són les xifres de participants a què enguany ha arribat la prova esportiva per excel·lència de la comarca. L'Ultra Pirineu celebra 11 edicions amb més concurrència que mai –el 2018 es va passar de 2.200 a 2.900 corredors (de 54 països) gràcies a la incorporació de la Mitja, mentre que ara l'Sky Pirineu significa la 6a prova. Això es tradueix en un impacte positiu per al territori: en la darrera edició va ser de 4,4 milions d'euros, segons l'informe de l'organització, i enguany s'estima arribar als 6 milions. Per als responsables, les xifres la consoliden com la cursa de muntanya més important del país.

A l'estudi s'hi tenen en compte elements com les pernoctacions o la restauració, però també d'altres que tenen un impacte menys directe com la repercussió mediàtica i el rèdit que se'n treu fruit de la presència de grans corredors. En aquest sentit, l'impacte augmentarà per l'increment de participants i perquè TV3 emetrà l'Sky Pirineu, prova computable per al campionat del món. El document apunta que la valoració econòmica de la presència als mitjans espanyols va ser de 2,2 milions d'euros, i d'1,43 en els estrangers. Això evidencia la importància internacional de la prova i també l'estatal, on l'impacte va ser el mateix que en l'edició del 2017, tot i una certa davallada de corredors mediàtics.

L'estudi no reflecteix altres elements importants «cada vegada més tangibles». «Ha augmentat el nombre de persones amb segona residència en llocs com Bagà o Guardiola, arran de les curses amb renom i de qualitat, perquè així poden entrenar-se i córrer», explica el conseller d'Esports, Abel Garcia. Assegura que molts han passat de llogar un aparcament per 15 dies a augmentar la periodicitat. Garcia destaca que el 30% dels participants són de fora de l'Estat i la gran majoria de fora de la comarca: «No són desplaçaments curts, no vindran el mateix dia, no hi ha un sol llit lliure».



Poques places disponibles

Apartaments, hostals, hotels, càmpings? de la comarca ho tenen pràcticament tot ocupat per corredors i famílies. Fa un grapat d'edicions, per exemple, que d'un any per l'altre l'organització lloga íntegrament l'Hotel de Ca l'Amagat de Bagà, que té 33 places, per acollir corredors, però també periodistes o personalitats relacionades amb les curses de trail.

La seva propietària, Teresa Balderich, explica que a partir de dimecres ja comencen a rebre alguns pernoctadors, dijous ja és un dia important en què les places estan pràcticament totes ocupades i la nit de divendres a dissabte és quan hi ha més moviment. «Tots els esdeveniments que es fan són importants, també proves com la 4 Cims, ja que vas tenint gent tota la setmana», apunta. El restaurant de l'hotel també es nodreix de comensals al llarg de la setmana, dissabte especialment amb famílies i amics de corredors.

Encara que el punt neuràlgic sigui Bagà, des del Consell es procura que «l'impacte econòmic sigui suportat per tota la comarca», diu Garcia. La capital també acull pernoctadors, per exemple, a l'Hotel Estel, que fa un mes que té les 30 habitacions i 70 places ocupades, la majoria a les nits de divendres i dissabte. El soci Carles Fígols diu que «és un dels caps de setmana importants, només són 2 dies però és la suma d'aquests, un pont, Patum... tot va sumant». Tot i això, detaca que l'octubre, especialment pels bolets, és un mes important: «El Berguedà és de tardor. Ha passat tota la vida».



Més impacte a l'alt Berguedà

Pel que fa a la restauració, però, el representant de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia, del restaurant La Cabana, explica que on realment hi ha més impacte positiu és a l'alt Berguedà. A més de Bagà, a pobles com Gósol, Saldes, Vallcebre o Guardiola «és on s'allotgen les famílies i donen més vida». «A Berga i al baix Berguedà l'afectació és poca. A la capital hi ha poques places hoteleres», argumenta. El «dia fort és dissabte» i en pobles com Gósol, «que és on hi ha un avituallament gran, quan hi passen se'ls col·lapsa», coincidint amb les primeres hores de la tarda. Badia, però, destaca que molts dels corredors visiten restaurants i fondes de la comarca, a més de pernoctar-hi, quan es desplacen uns dies a la zona per entrenar-se. «Econòmicament són més bons que el dia de la cursa», assegura.

Enguany, el gremi creu que la coincidència amb la Berga Bolet els afectarà negativament. Diu que, per exemple, els corredors ja fa dies que tenen l'allotjament i «qui tingui previst venir dissabte i trobar un lloc per dormir es pot quedar fumut, no hi ha places».



Millores pendents

El conseller Garcia considera que se'n treu molt rèdit, però se'n podria treure més si se seguís oferint un servei «complementat entre tots els municipis, on el sector privat ha d'estar present, perquè la gent marxi contenta». «Si vens a gaudir de l'Ultra però et costa trobar lloc per dinar o comprar una aigua, estem fallant en alguna cosa, entre administració i sector privat. És una gran oportunitat per treballar en xarxa», apunta.

Garcia diu que la comarca té «esdeveniments molt importants de trail, de ciclisme, de curses d'orientació?» i ara «faltaria treure rendiment del pantà de la Baells, i la comarca dona per a una triatló». Garcia avança que «es va pel bon camí per recuperar-lo. La comarca ho necessita».