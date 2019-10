S'obre el termini per participar al concurs Memorial Joan Ribera

El Concurs de Fotografia del Berguedà Memorial Joan Ribera i Fornells arriba enguany a la seva tretzena edició i els interessats a participar-hi poden presentar els seus treballs fins al proper 10 de novembre. El certamen l'organitza l'Arxiu Comarcal del Berguedà i té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis.

Com en les darreres edicions hi ha tres categories diferents per participar-hi. La primera, Berguedà, on els participants poden presentar una fotografia de la comarca en qualsevol dels seus aspectes. La segona categoria és la local, dedicada a Guardiola de Berguedà. Tenint en compte la naturalesa guardiolenca de Joan Ribera, l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà també atorgarà un premi a la millor fotografia captada dins el seu terme municipal. La tercera categoria és temàtica, aquesta vegada, s'ha escollit com a eix central el patrimoni industrial del Berguedà

Els premis tenen una dotació econòmica de 360 euros per a cada categoria i estan finançats pel Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Les fotografies s'han de presentar únicament per correu electrònic a concursfoto.arxiubergueda@gmail.com. L'acte de lliurament dels premis serà el divendres 6 de desembre del 2019 al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, a les 12 del migdia.