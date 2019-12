Berga reclama la pista d'atletisme que espera des de fa més de dues dècades

Els Joves Atletes de Berga (JAB) reclamen que Berga disposi d'una pista d'atletisme. Una demanda històrica que fa més de dues dècades que dura i que a hores d'ara no ha tingut la resposta esperada pels clubs, que hi han insistit en els darrers vint anys. Ara el JAB ha presentat un projecte al consistori berguedà per desencallar l'obra, concebuda com una pista que ha de tenir un ús per a tots els clubs esportius que la necessitin de tota la comarca, així com els centres escolars i els particulars que hi estiguin interessats.

El president del JAB, Alfons López, ha explicat a Berguedà Setmanal que són conscients de l'elevat cost que té aquest projecte, però assegura que «fins que no hi hagi un primer pas serà un projecte que no arribarà mai». És per això que el club ha presentat una proposta perquè l'Ajuntament de Berga, amb més col·laboracions, faci front a una primera fase per adequar els terrenys i fer-hi una intervenció mínima amb la qual, segons López, ja podrien utilitzar-la. El club presenta una proposta clara i valorada en prop de 20.000 euros de pressupost.

El projecte preveu que s'adapti el terreny que hi ha a la zona esportiva del Tossalet, on actualment hi ha la plantació de vidalba, que no ha tingut el resultat esperar. El JAB proposa que es canviï la ubicació d'aquesta plantació en un nou espai on puguin créixer les plantes. Tenint en compte que és un terreny de l'Ajuntament de Berga, caldria fer-hi una intervenció per sanejar l'espai i aplanar-lo per posar-hi sauló. «Ara per ara, creiem que amb el sauló, que és un material més barat, podríem funcionar». Per acabar la primera fase, el club demana que es tanqui la instal·lació amb una tanca de protecció i s'hi posi una porta d'accés. Un cop fetes aquestes actuacions, les entitats de Berga s'encarregarien del marcatge dels espais i del seu manteniment.

Per a López, es tracta d'una oportunitat per «iniciar un projecte que fa molts anys que tenim aturat i que ha tingut diverses ubicacions i projectes que han quedat al calaix o que ja no serveixen perquè s'hi han construït altres equipaments». Recorda que «una pista d'atletisme és necessària per cobrir una demanda a la ciutat i a la comarca». Actualment el JAB té 200 socis i una escola d'atletisme amb 53 infants que busquen un lloc per poder-se entrenar i no haver-se de desplaçar a capitals de comarques veïnes. També hi ha altres entitats, com l'Escola de Trail de Berga, amb un centenar d'infants, que la farien servir per als entrenaments, així com tots els clubs esportius de la comarca per fer la seva preparació física. «No només seria per als clubs d'atletisme, sinó per a tothom que vulgui córrer, entrenar-se o fer esport», assegura. Creu que també seria un espai que utilitzarien els centres escolars «per fer-hi activitats especials o classes d'educació física» .

El JAB ha presentat la seva proposta dins del procés de pressupostos participatius, però espera que sinó surt com a projecte guanyador, «tiri endavant igualment buscant d'altres alternatives per finançar-lo». Per a López caldria de trobar el suport del consistori berguedà, així com també del Consell Comarcal i d'institucions supramunicipals com la Diputació de Barcelona.