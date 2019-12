El Berguedà és un dels protagonistes del calendari Bombers amb causa

Les voluntàries Ginkgo han iniciat la venda del calendari solidari del projecte Bombers amb causa, que un any més ha tingut el Berguedà com un dels protagonistes. Judit Pelfort, de Puig-reig, diagnosticada de leucèmia als 7 anys, i els bombers voluntaris de Gironella apareixen a la fotografia del mes de març. Una fotografia feta per la redactora de Regió7 Dolors Clotet i Cortina, que juntament amb el bomber voluntari Albert Corominas i la mare de la Judit, Anna Torramorell, van vendre calendaris per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil de l'obra social de Sant Joan de Déu.