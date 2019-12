CÀTARS I TROBADORS

Els càtars eren homes i dones que promovien un cristianisme pur que els va convertir en enemics d'una Església catòlica autoritària que els va perseguir. La seva fugida a l'exili, entre els segles XII i XIV, ha quedat plasmada en el Camí dels Bons Homes.

Aquesta ruta inclou un recorregut per diversos espais emblemàtics que fan referència a aquesta època com són els castells de Gósol, de Saldes i de Guardiola; o la llarga llista d'esglésies com Sant Romà d'Oreis, Sant Miquel de Turbians, Sant Joan tde l'Avellanet, Sant Marc de Brocà o el santuari de Santa Maria de Lillet. També s'hi inclou la visita al Centre Medieval dels càtars i la sala de pintures el Palau dels Pinós així com el monestir de Sant Llorenç.