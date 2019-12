Herbes, remeis i dones que anaven pel món

Entre el segle XIX i el XX, les trementinaires van crear un nou ofici gràcies als coneixements que tenien de les herbes remeieres del seu entorn. Aquestes

dones de la vall de Tuixent i de la Vansa recorrien a peu tot el territori català per vendre els olis i remeis destinats a curar tots els mals.

El recorregut proposa una visita al poble d'Ossera o bé al parc del Moixons, on es poden forografiar i observar ocells. També recomana passar pel jardi urbà de Tuixent i el seu Museu de les Trementinaries, així com descobrir el jardí botànci i el centre de flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró o caminar per l'itinerari botànic de la vall de la Mola.