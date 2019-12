L'ART DE PICASSO A GÓSOL

Immers en una crisi artística profunda, un jove Pablo Picasso acompanyat de la seva parella va deixar Barcelona per instal·lar-se durant unes setmanes a Gósol. Aquell estiu del 1906 va marcar un punt d'inflexió en l'obra d'aquest pintor. La localitat acull el Centre Picasso, on es pot veure la mostra més representativa de les tres-centes dues obres que s'atribueixen al període gosolà de l'artista, els originals de les quals es troben repartides per diferents museus d'Europa i d'Estats Units. A l'espai es poden contemplar en conjunt, juntament amb el paisatge que va rodejar Picasso al 1906: el Pedraforca, el Castell, la Plaça, un recull de fotografies antigues de Gósol o estris significatius de l'època.