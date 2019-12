Mercado Negro torna a l'escenari en espera de treure a la llum el nou disc

Han passat 18 anys des que Mercado Negro va oferir el seu darrer directe a Berga. Va ser el 2001 al bar musical Erik del carrer Barcelona. Dissabte passat, la banda berguedana que va triomfar a la dècada dels 80 va actuar de nou a la capital berguedana amb un concert al bar L'Oiko que va aplegar seguidors del grup que havien estat presents al seu comiat, així com noves generacions de públic que escoltaven per primer cop els temes que van fer coneguts a la formació.

Manolo Fernández i Josep Lluís Sosa, que ja van ser a la formació del grup a final de la dècada dels 70, continuen formant part de Mercado Negro en aquesta nova etapa que estrena membres. Després d'haver estat treballant durant els darrers mesos en la producció i gravació del seu nou disc, esperen que vegi la llum l'any vinent. Lo que pasa en las Vegas se queda en las Vegas és el títol del nou disc, que signa la discogràfica Flor y Nata Records i que els va veure néixer amb la gravació del primer disc ja als anys 80.

Fernández i Sosa han explicat a Berguedà Setmanal que el nou disc presenta temes coneguts de Mercado Negro amb una nova sonoritat, així com noves composicions. «Hem volgut trobar nous sons a clàssics com Ciudad gris, Berlín o Se han cargado a Mickey Mouse», expliquen.

Mercado Negro va néixer entre el 1978 i 1979 amb l'objectiu de fer un grup de música pop que tenia com a embrió les trobades musicals que feien de molt joves Manolo Fernández i Josep Lluís Sosa. «Tocàvem i fèiem gravacions i vam pensar formar-nos com a banda amb altres músics», recorden. «Ens movíem en un estil molt particular, de pop del moment», expliquen, i van ser dels primers grups que van introduir caixes de ritmes per anar caminant cap a un pop més electrònic. Un dels detonants que els va fer saltar fora de la comarca va ser el primer premi al primer concurs de rock de Manresa i la coneixença de Martí Brunet, «que ens va acostar a un nou color més electrònic i tecno», amb el qual van triomfar i van oferir concerts arreu i van entrar a les llistes d'èxit.

Durant la darrera etapa, el grup va tornar als seus orígens i va recuperar el vessant pop més clàssic, fins que el 2001 van decidir fer una parada. «Que al final ha estat de prop de 18 anys», diuen sorpresos. Fa un parell d'anys, però, que alguns dels impulsors de la banda van proposar la seva tornada als escenaris i després de presentar algun tema i d'alguna renovació en l'equip, tornen amb les piles carregades. A banda de Manolo Fernández, al baix i a la veu; i de Josep Lluís Sosa, a la guitarra i a la veu; complementen el grup Angelique Sol, que n'és la vocalista; Dani Pujals, a la trompeta -i que també ja havia format part de la banda als 80; i Habana Beat, el bateria i productor del nou disc.

Amb el treball ja enregistrat i en espera que surti a la llum, Mercado Negro espera trobar nous concerts i f er-se un lloc al panorama musical per tornar-se a trobar amb els seus seguidors -alguns dels que van omplir L'Oiko el cap de setmana passat- així com arribar a nou públic. «Estem molt engrescats i no abaixarem la guàrdia, continuarem els assajos i trobarem nous temes», asseguren.