Les mines de Cercs fan el salt al segle XXI amb la millora de la museografia

El Museu de les Mines de Cercs, a l'antiga colònia minera de Sant Corneli, ha tancat la celebració del seu vintè aniversari amb l'estrena oficial de les millores a l'interior de la mina de Sant Romà, que forma part de la visita a l'equipament. L'actuació ha permès que un dels espais més emblemàtics del museu, com és l'antiga galeria al qual s'accedeix amb tren, faci el salt al segle XXI. La inversió ha estat de 60.000 euros gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona.

La directora del Museu de les Mines de Cercs, Alba Boixader, ha explicat que en els vint anys de vida de l'equipament s'han anat fent actuacions i millores a diversos espais, però no a l'interior de la mina, que havia quedat desfasada en alguns aspectes tecnològics. És per això que coincidint amb el vintè aniversari del conjunt museístic, s'ha apostat per fer una rentada de cara a l'espai amb una millora tècnica important.

Tal com ha destacat Boixader, s'han adquirit dues noves escultures humanes «molt més realistes», encarregades especialment per ocupar aquesta part del museu, «per explicar les dures condicions de treball que patien els miners al segle XIX.» Els visitants que entren a la mina de Sant Romà fan un recorregut per conèixer la importància d'aquest sector al Berguedà i també les diferents èpoques i moments clau de la seva història.

«Pel que fa a la part del segle XIX, sempre expliquem als visitants que les condicions eren molt dures, però amb aquestes noves figures quedarà reflectit ja d'una manera visual i els mateixos visitants ho podran veure», diu Boixader. Aquestes figures representen un miner picador i un infant, «perquè cal recordar que també hi havia nens treballant a la mina». En aquest mateix espai que fa referència al segle XIX també s'hi ha incorporat una cadernera animatrònica. Les escultures són obra de l'artista Ramon López de Quagga.

Amb el mateix paquet d'actuacions, també s'ha renovat l'escenografia del simulacre de l'explosió de dinamita, «que és més espectacular i permet als visitants saber què era sentir durant tota la jornada aquelles explosions tan fortes», destaca Boixader. La directora recorda que «a l'interior de la mina hi ha humitat i amb el pas del temps els elements tècnics s'havien anat deteriorant». Per això s'ha millorat la il·luminació i el so de la zona que tanca la visita a l'interior de la mina.



Fotografies de la postguerra

Per altra banda, a l'espai de l'exterior del museu, batejat com L'espectacle de la mina, s'ha estrenat un nou audiovisual d'una durada de set minuts que recull algunes imatges que descriuen com es vivia a la colònia minera de Sant Corneli durant la postguerra. Es tracta d'una selecció de 179 imatges d'un fons de més de 700 que ha cedit a l'arxiu del Museu de les Mines de Cercs la família Boixader-Marginet.

Segons la directora de l'equipament, el donatiu l'ha fet Jesús Boixader, net de Jaume Boixader Marginet, que va viure a la colònia de Sant Corneli fins al 1962, on regentava l'actual restaurant Santa Bàrbara. «Hem volgut que aquestes fotografies surtin a la llum i no quedin en un calaix de l'arxiu per mostrar una petita part del dia a dia de mitjan segle XX a Sant Corneli». Per a Boixader, totes aquestes millores pretenen aconseguir «una visita més realista i vivencial» dels que passen pel museu i una manera de tancar l'any del vintè aniversari després d'haver organitzat diverses activitats lúdiques i culturals.

El nou espai museogràfic i l'audiovisual es van estrenar el passat cap de setmana, dins dels actes de la celebració de Santa Bàrbara al municipi de Cercs. L'alcalde, Jesús Calderer, la historiadora i impulsora del museu de les mines, Rosa Serra, i regidors i representants institucionals van conèixer les actuacions en una visita que va tenir lloc abans de l'entrega del Premi Santa Bàrbara.