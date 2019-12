El Pedraforca, una icona per descobrir el territori a través de set rutes temàtiques

Més enllà de ser muntanyes imponents, el Pedraforca (Berguedà), el Canigó (Catalunya Nord), la serra de Tramuntana (Mallorca), la Sainte-Victoire (França), el Gran Sasso i l'Etna (Itàlia), el mont Olympus i l'Ida, Psiloritis (Grècia) i el Çika (Albània) comparteixen una altra característica que els fa especials. I és que es tracta de massissos que són icones dels seus respectius territoris i fins i tot més enllà perquè formen part de l'imaginari col·lectiu.

Aquestes serralades emblemàtiques són l'eix d'un projecte europeu anomenat EMblemàtiC que ha servit perquè cada territori participant en aquesta iniciativa de cooperació transnacional hagi bastit un projecte de dinamització turística.

En el cas del Berguedà, el resultat del treball dels darrers tres anys és un ecoviatge que convida a gaudir i assaborir la comarca sense presses i de la manera més sostenible possible. Té el nom «Les 7 cares del Pedraforca» i consisteix a oferir sota una mateix paraigua diferents rutes i activitats per fer a peu o amb bicicleta en 7 dies, seguits o bé al ritme que cadascú decideixi. Es tracta, sobretot, d'una invitació per descobrir la natura, el patrimoni, l'arquitectura, la història, la gastronomia i la tradició lligada al massís berguedà, en aquest cas.

Aquesta proposta s'ha batejat com a ecoviatge perquè està pensada per fer-la a peu o amb bicicleta, segons ha explicat al Berguedà Setmanal Rosa Colomer, la tècnica que ha liderat la iniciativa a la comarca a través de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

L'objectiu d'aquest nou producte turístic és desestacionalitzar la temporada turística amb criteris de sostenibilitat. «Les 7 cares del Pedraforca» obre les portes a fer una estada de set dies al Berguedà en què en cadascun se segueix un fil conductor per descobrir el territori al voltant de l'emblemàtica muntanya.

Així es proposa un passeig per descobrir l'univers de les trementinaires i els seus coneixements de les herbes remeieres; la història dels dinosaures i el món del carbó; l'art a través de la ruta Picasso que ressegueix l'empremta del pintor malagueny quan va fer estada a Gósol l'any 1906; rutes a peu o amb BTT per l'àmbit del Pedraforca; un altre eix és dedicat als càtars i els trobadors i els recorreguts que es poden fer des del Camí dels Bons Homes, la Via del Nicolau i el patrimoni relacionat amb aquest període, que es pot trobar en diferents pobles, com Bagà; les aigües del Pedraforca, que aplega senders amb rius de municipis de l'àmbit d'influència de la muntanya, i el turisme actiu entre valls i muntanyes d'aquest àmbit. En aquest cas es proposen unes vies ferrades, dos barrancs, dos indrets per fer espeleologia, escalada i dos punts des d'on llançar-se en parapent.



Tres anys de feina

«Les 7 cares del Pedraforca» és un producte fruit del treball que han desenvolupat els darrers tres anys cinc regions de països europeus dins de la xarxa EMblemàtiC «per posar en valor els respectius territoris a través de les muntanyes» que són una icona de cadascun d'ells i donar-los «visibilitat internacional» i crear aquest anomenat ecoviatge.

Hi han participat diferents territoris d'Itàlia, Grècia, França, Albània i Espanya. La xarxa EMbleMatiC inclou nou muntanyes de cinc països europeus que han treballat durant aquest temps per posar-les en valor pel que representen i pel seu entorn, per atorgar-los visibilitat internacional i crear (en cadascuna d'elles) un ecoviatge seguint un model, ha indicat Rosa Colomer.

El conjunt del projecte ha rebut una inversió de 3 milions d'euros de fons europeus per fer-ho possible. En el cas del Berguedà, l'ajuda obtinguda ha estat de 300.000 euros, que han cobert el 85% del cost del projecte, que s'ha materialitzat en una guia, un mapa disponibles en paper i en format digital i senyalitzacions.



Les rutes a peu o en bici

Per aprofundir en cadascuna de les temàtiques es proposen tres rutes per fer a peu i tres més per fer amb bicicleta de muntanya. Per a cada modalitat hi ha una ruta curta i poc exigent, una de mig dia i una altra de tot un dia.

Rosa Colomer ha explicat que s'ha instal·lat un panell informatiu en cadascun dels recursos principals, i s'ha complementat la senyalització in situ d'alguns recursos turístics complementaris i, a més, s'ha reforçat la senyalització de continuïtat de les rutes més fàcils, ja sigui a peu o amb BTT. Les rutes de mig dia i de dia no s'han senyalitzat i es podran seguir a partir del tracks recarregables a la pàgina web: elberguedà.cat.

Per tal de fomentar el turisme sostenible «s'ha instal·lat un carregador per a vehicles elèctrics a la plaça de Saldes» que complementa el que ja ofereix Rústic Vilella de Gisclareny. S'ha fet un vídeo promocional del territori i també del conjunt del projecte i una guia i un mapa en format paper i digital i en català, castellà i anglès.

Tal com va explicar la tècnica Rosa Colomer durant la presentació del projecte a l'Hostal Pedraforca de Saldes, «Les 7 cares del Pedraforca» és «l'evolució d'una idea sorgida inicialment de l'Associació Valls del Pedraforca» que s'ha anat treballant i prenent forma durant «les 25 trobades que s'han mantingut amb els agents del territori durant aquest 3 anys de projecte».



La implicació del territori

Al Berguedà s'han implicat en aquesta proposta una seixantena d'establiments. Una d'aquestes empreses és l'agència de viatges que també porta el nom de la muntanya, Pedratour, creada per Marinel·la Mosquera. En declaracions al Berguedà Setmanal ha valorat positivament aquesta inicitiva. «Crec que és una oportunitat de negoci per a tots els empresaris de la zona, de tot el territori que ocupa les set cares del Pedraforca». Per a Mosquera «poder treballar conjuntament el sector públic i el sector privat és un gran avantatge que pot fer que apostem per un turisme de qualitat i que sigui únic a la zona. Això pot donar molt de si».

«Les 7 cares del Pedraforca» és una aposta que també ha servit per endreçar l'oferta perquè de fet no es crea res de nou sinó que s'organitzen les propostes que ja existien. I això és un gran què per a negocis com el de Marinel·la Mosquera. «Ara és molt més fàcil crear un paquet turístic». Un altre dels mèrits d'aquest projecte és que ha afavorit més coneixement entre tots els empresaris del sector que hi han participat i que «aquesta xarxa que entre tots hem anat teixint, ens haurà de servir per vendre d'una millor manera». No totes les rutes es podran fer tot l'any però la idea és que es pugui «jugar» per desestacionalitzar l'oferta i que això ajudi el sector turístic berguedà.