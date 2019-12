Queralt, un petit musical ha tornat a l'escenari del Teatre Municipal de Berga per recollir fons per a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. El cor infantil i l'orquestra de l'Escola Municipal de Música van recuperar el muntatge de Xavier Gonzàlez-Costa i Robert Agustina amb una funció especial en la qual van recollir 5894,16 per l'entitat social berguedana.