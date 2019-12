A banda de la infinitat de cims i camins, l'entorn del Pedraforca ofereix una llista extraordinària de recursos per practicar el turisme actiu com vies ferrades,

barrancs, escalada, espeleologia, parapent, ciclisme o el Parc d'Aventura del Pedraforca.

Una de les ofertes més destacades és l'Espai Actiu de Vallcebre, pensat per fer-hi des de descens de bar-rancs, vies ferrades o escalada, fins a altres activitats per a tots els públics com caminades per espais senyalitzats o bé circuits d'orientació per a adults i també per a infants. Tot i que aquesta oferta està pensada per als amants dels esports d'aventura, la zona presenta camins de menys dificultat o aptes per a tots els visitants que vulguin descobrir l'entorn.