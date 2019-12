Art per desenvolupar les capacitats

Aprofitar les capacitats de cadascú per desenvolupar-les a partir de la creativitat artística. Aquesta és l'essència del projecte Originart del Servei de Teràpia Ocupacional del Taller Coloma. La iniciativa, que va néixer el 2007, porta al mercat llibretes i blocs estampats, clauers, figures de pasta de paper o penjolls i altres peces amb pasta Fimo, entre altres productes fets a mà pels usuaris del centre. La finalitat és doble: donar sentit a la feina dels creadors dels productes i a la vegada disposar d'una línia més perquè l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà tingui ingressos.

Queralt Roca, educadora del centre especial de treball, recorda que Originart va néixer de la voluntat de valorar les creacions artístiques dels usuaris més enllà de les parets de l'equipament. «S'hi passaven moltes hores i els resultats eren bons i vam tenir la idea de donar sortida a aquesta feina i que aquestes creacions poguessin veure la llum», explica.

Des de llavors han passat més de deu anys i la proposta s'ha anat consolidant de mica en mica. Actualment la producció es porta a terme durant unes quantes hores de l'estada dels 56 usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional al centre, tot i que l'objectiu dels seus responsables és fer un pas més per professionalitzar més la marca i fer-se un lloc al mercat. «És cert que anem venent els productes, i que sobretot la temporada alta és ara per Nadal, quan empreses o particulars ens tenen en compte i ens encarreguen postals o altres creacions», diu Roca, «però ens agradaria tenir més presència durant la resta de l'any», afegeix, «i aconseguir que el producte es vengui més per si mateix, perquè agrada i crida l'atenció i no tant perquè qui el fa són els usuaris del centre». En aquest sentit, recorda, però, que els productes neixen «de la feina dels nois» i que «tothom hi aporta el que pot amb l'objectiu de potenciar les seves capacitats i que molts d'ells puguin desenvolupar la seva creativitat artística».

Durant les darreres setmanes la producció no s'ha aturat. Han d'enllestir totes les comandes i acabar els productes –que promocionen a través de les xarxes socials– que oferiran aquest cap de setmana a La Fireta de Gironella.