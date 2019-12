Avià acull avui un concert per recordar «Terra Viva», que va tenir lloc el 1974

Fa 45 anys que el Grup Coses, el Pius, la Marina Rossell i el Manel Lluís van presentar a Avià el concert Terra Viva. Era per la festa major del 1974. Ara, alguns d'ells tornen a pujar a l'escenari en un concert especial i reivindicatiu organitzat per l'associació Aigües Netes d'Avià i l'Ajuntament d'Avià.

El concert serà avui, a les 7 de la tarda, a l'Ateneu d'Avià. L'entrada serà gratuïta i, com expliquen els organitzadors al programa de mà, és un acte «a favor de la sostenibilitat del planeta, per una riera neta, digna i sostenible» i un «testimoni clar del nostre suport al projecte de la depuradora d'Avià i per exigir a les autoritats competents que, com de fet ja han anunciat, dins el primer trimestre del 2020 es culmini aquesta obra posant-la en marxa».

En aquesta ocasió sota el lema «Cançons pel poble i pel demà», el concert estarà protagonitzat pel Grup Coses en format acústic, pels Trumlaires, pel mallorquí Pius i per Celdoni Fonoll.