Campanyes de joguines que dignifiquen

Càritas Parroquial Berga ha apostat, de nou, per una iniciativa que des de fa quatre anys busca igualar i dignificar les festes de Nadal dels infants usuaris de Càritas amb les de la resta de nens, i a la vegada, implicar les persones que hi col·laboren d'una manera més directa. Com? L'entitat social ha buscat Reis. És a dir, persones que volguessin encarregar-se de comprar un dels regals de les cartes dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat. De moment, 120 persones estan implicades en el projecte perquè 145 infants rebin un regal. Durant el dia de Reis, els responsables de Càritas lliuraran els regals a les famílies «perquè puguin arribar els Reis a casa seva», explica Gemma Bajona, responsable de Càritas Parroquial Berga. «És una manera d'assegurar-nos que les joguines són sempre noves, perquè els participants les compren, i que els nens reben com a mínim un dels regals que han demanat», recorda. «D'aquesta manera canviem una idea molt comuna de donar el que ja no fem servir perquè ho aprofitin els altres», diu.



Activitats solidàries

Mentre que Càritas dona resposta a les necessitats que hi ha a Berga –pel que fa a la campanya de joguines–, Creu Roja Berguedà atén els infants de Gironella, Puig-reig, Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Cercs i Vilada. Com en les darreres edicions, l'entitat ha mantingut la seva filosofia en la campanya nadalenca i ha buscat la implicació dels berguedans en diverses activitats per obtenir els beneficis per comprar joguines noves.

Enguany s'han organitzat quatre activitats, dues de les quals estava previst que finalitzessin ahir. La resposta als tallers ha estat positiva, i amb els diners recollits del donatiu que han fet els assistents, es podran comprar joguines i material educatiu que rebran els infants durant les festes.

La tècnica de Creu Roja Berguedà, Anna Ribera, ha explicat que la voluntat era revertir el missatge de la campanya i substituir la recollida de joguines per la compra directa del que realment necessiten segons la demanda de cada any. A més, amb aquest canvi de model «fem participar els veïns en activitats que els aporten alguna cosa», sigui un taller de cuina o una sessió de zumba, «i alhora col·laboren en la campanya i són conscients que el seu donatiu té un objectiu concret».