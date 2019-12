Càritas Berga espera tancar l'any amb una xifra d'usuaris atesos similar a la del 2018

Càritas Parroquial de Berga espera tancar l'any havent atès prop de 1.200 persones entre la desena de programes que ofereix. L'entitat social acompanya al llarg de l'any molts berguedans més enllà del servei d'assistència bàsica.

La tècnica de Càritas Berga, Gemma Bajona, recorda que al llarg de l'any s'ofereixen molts serveis per a destinataris diversos que serveixen «per promocionar les persones i se'ls ofereix l'oportunitat de desenvolupar-se en l'àmbit del lleure, l'educatiu, el laboral o el cultural». Entre aquests programes destaquen, per exemple, l'Ocupa't, per ajudar els usuaris a trobar feina; el Reforma't, dirigit als joves en risc d'exclusió social; l'esplai, que ofereix un espai de lleure per als infants; les classes de reforç, per donar-los suport en l'àmbit educatiu; o les aules de cultura, on participen una seixantena de dones.

Bajona reconeix, però, que actualment el gruix d'usuaris que passen per Càritas és per rebre una ajuda assistencial bàsica. L'entitat distribueix setmanalment lots d'aliments per a les famílies que més ho necessiten, així com també ajuda els que ho requereixen per fer front a les factures dels serveis de subministrament com la llum o el gas; i per pagar el lloguer o altres despeses del dia a dia. «Ens trobem persones que no poden pagar unes ulleres, per exemple», recorda Bajona.

Si bé les xifres de persones ateses continuen sent alarmants i molt superiors a les d'abans de l'esclat de la crisi econòmica, els responsables de Càritas Berga asseguren que en els darrers anys hi ha hagut una disminució de la xifra d'usuaris i parlen d'una «mínima estabilització». Amb les dades a la mà, fa cinc anys Càritas Parroquial Berga va atendre 848 persones de 278 famílies diferents únicament en assistència bàsica (és a dir, en el subministrament d'aliments o de pagaments de factures), mentre que fins al novembre d'enguany s'han atès pels mateixos motius 642 usuaris de 225 famílies. «El total de persones ha anat disminuint lleugerament i en els dos darrers anys creiem que s'ha equilibrat. Com a mínim, no notem cap tendència a l'alça, tot i que evidentment hi ha mesos de l'any que es dispara i tenim més demandes que en altres», destaca Bajona. El 2007 s'havien atès per assistències bàsiques 269 persones de 73 famílies diferents.

L'objectiu de Càritas Berga, així com la de la resta d'entitats socials, no és cobrir les necessitats dels seus usuaris donant-los menjar o ajudant-los a pagar factures, sinó dotar-los de les eines necessàries perquè puguin ser autònoms i no haver de necessitar aquesta ajuda. «Evidentment, el primer pas quan algú no té diners per menjar és oferir-li els aliments», recorda Bajona, «però també altres serveis i eines per desenvolupar-se com a persona i ser autònom en els àmbits en què ara necessiten ajuda», afirma la tècnica de Càritas.

De mitjana, Càritas Parroquial Berga ofereix ajuda setmanal en serveis assistencials bàsics a unes 140 famílies, que són les que aquest mes de desembre rebran també una comanda extraordinària d'aliments per passar les festes de Nadal. Segons Bajona, gràcies a les campanyes d'acapte d'aliments que es fan al llarg de l'any, i especialment el Gran Recapte, es recullen productes que no poden faltar a les taules de Nadal. «En aquests lots extraordinaris hi afegim galetes, xocolata, tor-rons, olives o productes que habitualment no donem als usuaris. Volem que mínimament també puguin celebrar aquestes festes».