Cors de xocolata solidaris per finançar els projectes

Cors de xocolata que, a banda de servir per finançar els projectes de Càritas Parroquial de Berga, poden ser un regal per endolcir les festes de Nadal. L'entitat social se suma a la campanya que va iniciar fa uns anys Càritas Par-roquial de Vic. Es tracta de la venda de xocolatines que tenen forma de cor, els beneficis de la qual es destinen a tirar endavant els programes que Càritas porta a terme durant tot l'any.

Gemma Bajona, tècnica de l'entitat a Berga, explica que l'any passat van fer una prova i ja van vendre uns quants cors a la ciutat, i enguany han potenciat la campanya i n'esperen vendre fins a 850. Per fer-ho han tingut la col·laboració de persones del teixit associatiu de la ciutat que han protagonitzat uns vídeos gravats i que ha editat Alba Martínez que es poden veure a través de les xarxes socials de Càritas. Amb aquests vídeos, on les persones que hi apareixen es regalen aquests cors de xocolata entre elles, volen transmetre el missatge que tenen aquests cors. «Són unes xocolatines que poden servir per regalar a amics, familiars o veïns durant aquestes festes, o que poden ser a taula per Nadal o formar part dels lots de nadal de les empreses», explica Bajona. «Un detall, potser simbòlic, que significa que pensem en els altres i en fer-los una mica més feliços amb una xocolatina», afegeix.

Els cors de xocolata costen 2 euros i es poden comprar a Càritas Berga, a la llibreria Huch, a Toon's Complements, a la merceria Clàudia i a Cal Travé. També es podran comprar durant la jornada solidària a la plaça de Sant Joan el dissabte 21 de desembre.