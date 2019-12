Les entitats organitzen activitats per recaptar fons per a La Marató d'enguany

arxiu particular

Edició de la cursa solidària dels Mountain Runners de l'any passat arxiu particular

La solidaritat és un dels valors que caracteritza el període nadalenc. Per això, les entitats socials, esportives i escolars portaran a terme activitats en benefici de diverses causes solidaries.

D'una banda, s'han posata la venda angelets elaborats per infants dins de la iniciativa impulsada per diverses AMPA de les escoles de la comarca. Els angelets es poden comprar en diversos punts de venda instal·lats aquestes setmanes en activitats que s'han organitzat a la ciutat i als centres educatius. Els beneficis van destinats a La Maratí de TV3 enguany dedicat a les malalties minoritàries. Per altra banda, demà diumenge, els Mountain Runners del Berguedà han organitzat una nova edició de la cursa i la caminada solidària fins a Queralt.

La sortida serà a les 9 del matí a al plaça de Sant Pere. Els diners també aniran destinats a La Marató. Com en els darrers anys es farà una cursa per a infants.