L'elevada participació garanteix el futur del concurs de fotografia del Berguedà

El Premi de Fotografia del Berguedà, el concurs Memorial Joan Ribera, té el futur assegurat gràcies a l'elevada participació dels darrers anys propiciada pel canvi del format de presentació dels treballs, el 2016, quan va passar del paper al digital. La decisió es va prendre després de la davallada de la participació per l'elevat cost d'imprimir els treballs.

Aquest mes de desembre s'han lliurat els premis de la tretzena edició d'aquest certamen al qaul s'hn presentat 128 fotografies. L'acte d'entrega de guardons va tenir lloc al monestir de Sant Llorenç.

Marc Elias, amb la fotografia titulada On el Cadí i l'Ensija s'uneixen, ha obtingut el primer premi. El guardó a la categoria especial, enguany dedicada al patrimoni industrial, ha estat per a Carles Alasraki amb la fotografia Viladomiu Nou. Jordi Rossinyol ha estat el guanyador del Premi Guardiola de Berguedà amb Circumpolar a l'Estret. Els accèssits han estat per a Toni Barbany pel treball Reflex Gresolet, per la primera categoria; per a Mercè Mayol amb l'obra Jugant a Viladomiu per la categoria de patrimoni industrial; i per a Sergi Boixader amb Tardor al Llobregat per la categoria local.

El lliurament de premis va ser presidit per Josep Lara, alcalde de Guardiola de Berguedà i president del Consell Comarcal del Berguedà. També va tenir la presència de la regidora de Cultura de Guardiola de Berguedà, Àngels Araza, i de Maria Victòria Ribera, filla de Joan Ribera, que dona nom al premi. També hi va assistir Xavier Pedrals, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà i secretari del jurat del certamen.

L'acte va finalitzar amb una projecció de pel·lícules originals de Joan Ribera referides a Guardiola de Berguedà, ambientades als anys 50 i 60. L'exposició de les 25 fotografies seleccionades pel jurat es podrà visitar al monestir fins al 23 de desembre i el mes de gener s'instal·larà a l'Arxiu Comarcal del Berguedà.