Un Baltasar «de veritat» participarà per primera vegada a la celebració

Una de les principals novetats de la cavalcada de Reis de Berga, a banda del canvi de model organitzatiu, és la presència, per primera vegada d'un Baltasar «de veritat».

Tal com ja va anunciar el consistori i la comissió de la cavalcada, s'ha treballat per aconseguir que el rei i els seus acompanyants siguin persones negres, i no maquillades com s'havia fet fins ara. La regidora de Festes, Roser Valverde, ha explicat que com a mínim el rei i els acompanyants que van a dalt de la carrossa siguin persones amb pell negre per evitar fer ús del maquillatge. Per altra banda, els acompanyants que aniran a peu al costat de la carrossa estrenaran maquillatge similar al de la resta de reis.

Per treballar els nous maquillatges i prescindir del negre com a color que es considera innecessari i poc adequat per imitar la pell del rei Baltasar i la seva comitiva, s'ha organitzat un taller de maquillatge, al qual participaran les persones que ajudaran els Reis i a tota la comitiva a lluir més durant la cavalcada. La regidora Valverde ha assegurat que s'han fet alguns canvis en general pel que fa al maquillatge per ser més àgils a l'hora de preparar tots els participants i, tal com s'ha acordat, també per suplir el color negre que es feia servir per maquillar la comparsa del rei Baltasar per una nova proposta.

El resultat de la nova proposta ja es podrà veure dijous que ve, 26 de desembre, durant l'arribada del patge a la ciutat i el dia que es fa la cavalcada.