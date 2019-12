La Font del Ros organitza un taller de tions i la cantada de nadales, demà

L'Associació de Veïns del barri de la Font del Ros de Berga celebra demà, diumenge, la seva festa de Nadal. Els actes s'iniciaran a les 11 del matí a la plaça gran del barri amb un taller de tions en miniatura per als més menuts. A continuació, petits i grans podran fer cagar el tió. A més a més, per segon any, la Coral de la Font del Ros amenitzarà la matinal amb una cantada de nadales que han estat assajant durant les darreres setmanes. La festa l'organitza la coral i l'associació veïnal de la Font del Ros conjuntament amb la implicació de la Coral Xerics.