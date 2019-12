El monestir de Sant Llorenç tanca l'any amb els concerts del cicle Pacem in terris

El monestir de Sant Llorenç tanca la programació cultural d'enguany amb el cicle de concerts Pacem in terris. L'equipament acollirà dos concerts per cloure el 2019: un serà aquesta mateixa tarda, i el segon, dissabte 28. Les dues activitats serviran per tancar, també, la primera edició de la Biennal del romànic impulsada per Civitas Cultura, que gestiona les visites al patrimoni romànic berguedà.

El Cor Kantikune presenta aquesta tarda (18 hores) Vols venir tu, Berguedà? Un concert que inclourà nadales tradicionals catalanes arranjades per a cor i piano pel reconegut pianista i compositor Albert Guinovart. La formació de la Garriga oferirà també obres nadalenques de John Rutter, compositor i director de cors anglès. El Cor Kantikune va néixer el 2016 i és dirigit per Quique Roca, el seu impulsor. Les entrades per assistir al concert costaran 10 euros i es poden comprar de manera anticipada a través del web www.civitascultura.org.

El concert del proper dissabte, 28 de desembre, estarà protagonitzat per tres joves berguedanes: la soprano Queralt Aymerich, la clarinetista Judit Marmi i la pianista Mariona Casellas, totes elles professionals del món de la música. El trio interpretarà un recull d'àries d'òpera de diversos compositors. A més a més, es podran escoltar obres per a piano i clarinet.