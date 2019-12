Torrons per a tothom amb segell berguedà

La casserrenca Montse Roset va atrevir-se ja fa tres anys a deixar la seva feina i iniciar un projecte de vida: l'elaboració i comercialització de xocolata sense traces de fruits secs ni altres aliments que provoquen al·lèrgies a un percentatge de la població. Amb la marca Xocomon ha aconseguit fer-se un lloc en un mercat «complicat», tal com defineix ella, però oferint un ventall de productes aptes per a tothom. La darrera novetat arriba aquest Nadal: els torrons per endolcir les festes també als al·lèrgics.

Roset recorda a Berguedà Setmanal que la iniciativa va néixer d'un cas particular: la seva filla Clàudia és multial·lèrgica des de ben petita i especialment té al·lèrgia als fruits secs. Una de les principals demandes de la Clàudia i de tots els al·lèrgics com ella era poder menjar xocolata. Tal com recorda la seva mare, és «molt difícil, per no dir impossible», trobar una marca que no contingui traces de fruits secs. Després d'haver aconseguir donar-se a conèixer amb les rajoles de xocolata –que elaboren en un obrador propi instal·lat al Berguedà que segueix totes les normes de seguretat alimentària– ha innovat amb noves línies de productes com els tradicionals ous Kinder, les figures de xocolata de les mones de Pasqua i ara per Nadal, amb un calendari d'advent i els torrons. En aquest sentit, explica que ha començat amb l'elaboració de quatre tipus de torrons: dos de xocolata negra, que no contenen ni fruits secs, ni ou, ni gluten, ni llet i aptes per a vegans i dos de xocolata amb llet. D'aquests, un conté trufa i l'altre, un cruixent de cereals.

Roset ven els productes per Internet a través del web www.xocomon.com, tot i que també es poden trobar en diversos establiments o adquirir-los al seu magatzem. De moment, els torrons han tingut acceptació i espera arribar a més usuaris. «Cada cop que algú ens diu que ha pogut menjar xocolata gràcies a nosaltres ens sentim molt satisfets. És l'objectiu», diu Roset.